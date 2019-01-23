生技股甩去年低潮 投信：低本益比+併購助攻今年漲勢可期

去年下修整理的生技類股，2018 年累計大跌 5.4%，如今似有隨著美股翻揚跡象，根據統計，MSCI 指數今年以來上漲 6.7%，一舉稱冠醫療四大次產業，一甩去年墊底頹勢，投信認為，生技類股今年具備兩大優勢，包括本益比已來到相對低點，外加併購風潮助攻，今年可望重啟漲勢。

保德信投信建議，想要參與生技類股漲勢，建議可鎖定全球醫療基金，掌握生技類股再展雄風的投資契機。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，生技類股備受藥價政策左右的生技類股，去年績效在醫療次產業中敬陪末座，但美國期中選舉後兩黨分治國會，政策變動風險大幅降溫，讓生技類股重展笑顏，急起直追態勢鮮明，今年以來上漲 6.7%，領先其他次產業。



江宜虔分析，生技類股歷經震盪調整後，預估本益比已來到 3 年前低點的 14 倍，更有不少大型生技公司評價面處於歷史低檔，市場預估，生技醫療產業今年起到 2021 年期間，每股 EPS 平均年增率將達 12%，優於整體醫療產業，進一步增添投資吸引力。

觀察市場去年動態，FDA 核准新藥件數高達 59 項，創下 20 年來新高紀錄，創新競爭力持續提升的同時，也激勵生技公司投入更多資源進行研發創新，有利於直接挹注企業營收及獲利能力。

在產業併購部分，根據 BIO 研究機構統計，全球超過 7 成已進入臨床實驗階段的研發藥品，為年營收小於 10 億美元的小型生技公司所掌握，隨著股價盤整多時，讓中小型公司市值下滑所帶來的吸引力，促使現金充沛的大型公司展開併購。

江宜虔認為，企業不合理的藥價行為已受控制，醫療政策藍圖料將持續，生技類股陰霾逐漸散去，瞄準投資價值及併購風潮兩大題材，未來成長空間可期，有望成為今年拉抬醫療股揚升的主力。