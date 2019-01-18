台積電展望差強人意 但這3大外資仍預期「否極泰來」？

週四 (17 日) 台積電 (2330-TW) 公布法說會，釋出 2019 年第一季營收季增率估將大減 22%，是超出市場預期，同時估計 2019 全年營收僅比去年微幅成長，而資本支出方面，台積電亦預期今年資本支出將落在 100 億至 110 億美元之間，低於 2018 年底預估的 110 億至 120 億美元區間，顯示對於景氣看法是轉趨保守。

台積電表示，由於 2019 年第一季各領域晶圓代工需求下滑，再加上行動裝置產品進入第一季淡季的季節性影響，以及半導體供應鏈庫存水位偏高，故也令台積電第一季承受較大逆風，而從台積電的展望觀察，台積電也成為最新一家預計受到智慧型手機需求放緩而影響之公司。

而雖然台積電繳出不盡人意的第一季展望，但以下 3 大外資分析師仍預期，目前台積電的營運狀況估可能只是低谷，至第二季即可望否極泰來。

1. 美銀美林：

美銀美林分析師 Robin Cheng 表示：「儘管 2019 年起步較慢，但台積電表示毛利率可能在第一季度見底，隨後可能會在下半年出現更顯著的好轉，得益於客戶推出新產品和該公司自己完備的客戶組合。」

美銀美林宣布，因反應近期需求疲軟之問題，故維持台積電的「買入」評級，但下調台積電目標價自每股新台幣 260 元至 240 元，並下修 2019 年與 2020 年的獲利預期。

美銀美林並預估，台積電的股利殖利率將可望壓抑估值的修正幅度；目前多數法人預期，台積電今年普通股現金股利可望上看每股新台幣 9 元。

2. 摩根大通：

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 表示：「台積電展望證實了我們對 2019 年營收成長不大的預測。」小摩預期，台積電股價將未來 3 至 6 個月間仍將區間震盪，但隨著時間推進至第二季，一旦庫存週期底部出現確認後，市場開始消化 2019 下半年和 2020 年成長反彈，台積電股價即可望否極泰來。

小摩宣布設定台積電評級為「超配」，目標價為每股新台幣 245 元；但小摩仍表示，台積電復甦的型態將取決於智慧手機的需求，而小摩是對 iPhone 需求的預期更加謹慎，預計 2019 年 iPhone 總銷量可能下滑 11%。

3. 華興證券：

港商華興證券分析師 Szeho Ng 則認為，目前台積電的前景展望較不如人意，主要是反映了短期的需求下滑，但這也意味著台積電將可以避免像 2018 年那樣繼續削減全年展望。

Szeho Ng 表示：「我們更有信心看到台積電的銷售 / 利潤年增率變化指標在第一季觸底反彈，這是一個與股價低谷相關的週期性指標。」

Szeho Ng 認為，台積電股價底部可能即將到來，宣布台積電為「買入」評級，目標價為每股新台幣 245 元。