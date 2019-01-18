盤前財經大事搶先讀2019年1月18日

今日操盤前瞻

美國公布 12 月工業生產

日本公布 12 月通膨率

歐盟公布 11 月貿易經常帳

新股掛牌：易發

法說會：北極星藥業

〈財報〉Netflix Q4 訂閱戶成長優於預期 但營收遜色 盤後挫近 4%

Netflix 今年第一季的財測也不及分析師預期。Netflix 預期每股純益 (EPS) 56 美分、營收 44.9 億美元，而華爾街共識預期為 EPS 82 美分、營收 46.1 億美元。閱讀全文...



台積電 ADR 引領費半跌 分析師大砍目標價

晶圓代工龍頭台積電週四 (17 日) 公佈最新財報，受到台積電業績展望差強人意的消息拖累，台積電 ADR (TSM-US) 週四 (17 日) 股價盤前下跌 1.8%，開盤亦應聲下挫，波及費城半導體指數早盤走弱。閱讀全文...

美股盤後 – 解除關稅風聲激勵 美股尾盤大漲後收斂

週四 (17 日) 受到美方考慮放寬對中關稅，以加快貿易協議的消息激勵，美股四大指數齊揚，科技股領漲，開拓重工、波音等貿易敏感股和台股 ADR 全面收高。閱讀全文...

沙烏地阿拉伯減產超過預期 OPEC 發出利多訊號

OPEC 宣布 12 月生產量下降，對市場發出了利多訊號。上個月，OPEC 與俄羅斯及其他九個國家達成協議，自 1 月開始，每日減產 120 萬桶，阻止讓油價崩跌的供給過多再度出現。2018 年第四季，原油價格大幅下跌，讓投資人回想起了 2014 至 2016 年的油價跌勢。閱讀全文...



保護我製鞋業 財部拍板對中國製鞋業續徵 5 年反傾銷稅

為保護台灣製鞋產業，我國政府對中國課徵為期 5 年的進口鞋靴反傾銷稅已在去年屆滿終止，財政部關務署今 (17) 日公告，即日起繼續對中國繼續課徵 5 年的反傾銷稅，並將分別對涉案廠商加徵反傾銷稅。閱讀全文...