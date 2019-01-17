〈台積電法說〉重點一次報你知

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(17)日召開法說會，《鉅亨網》完整整理法說會重點，一次報你知。

營運展望預估

首季營收估達 73-74 億美元，毛利率估 43-45%，營益率估 31-33%，其中營收季減 21-22%，雙率也同步較第 4 季下滑。

全年營收則估小幅成長 1-3%，優於半導體平均成長 1%，以及晶圓代工持平，台積電同時預期，2021 年前，營收年複合成長率仍可維持 5-10%，可預期明、後年營收將高度成長。

台積電強調，今年四大平台中，智慧型手機預期營收仍可微幅成長，高速運算若包含虛擬貨幣將衰退 2 位數，但扣除虛擬貨幣則估小幅成長，而物聯網雙位數成長，車用電子則估持平。其中手機營收成長，是反映了晶片價格提升的趨勢。

台積電重申，成長動能主要來自 AI、5G 的應用擴散，因此未來幾年高速運算成長性將最強，其次仍是智慧型手機。

資本支出

台積電預估，今年資本支出約達 100-110 億美元，低於原先預期的 100-120 億美元，不過仍維持百億美元水位，其中主要 8 成都將用於先進製程，其餘 10% 用於先進封裝製程相關產能。

股利政策

台積電預期，今年配發股利將較去年的每股 8 元成長，不過實際金額尚未確定，預計 2 月召開董事會決定。

先進製程進度

台積電今年 7 奈米持續量產，預期包含 7 + 奈米製程，營收比重將達 25%，優於原先預估 20%，而 5 奈米同樣預期明年量產，不過進度略微延後，反映了景氣降溫的壓力。

美中貿易戰影響

台積電認為，美中貿易戰的直接影響相當有限，但由於兩國持續處於對立狀態，對市場需求造成干擾，因此預期間接影響較大，但程度難以預估。

台積電也坦言，美中貿易影響除主要客戶晶片出貨趨緩，該客戶整體需求減少，也連帶衝擊其他採成熟製程的晶片客戶需求，影響台積電表現。

後段製程

台積電目前後段製程主要採用客戶集中手機相關，但為了滿足客戶需求，因此今年也將持續擴充相關先進封裝的製程規模，預期今年後段營收將年增 2 位數，可望超越去年 25 億美元表現。

南京廠進度

台積電預期，南京廠仍將如規劃，擴充到每月產能 2 萬片，不過時程預估延後一些到明年上半年，台積電重申，不因虛擬貨幣需求減少，暫緩南京廠進度，因該廠主要的目的是服務中國大陸晶片客戶，非只針對某定客戶。

28 奈米製程

台積電表示，28 奈米需求確實不佳，不過與 3 個月前狀態沒有太大差異，而台積電市占率仍過半，且設備與機台都已經沒有折舊問題，相比新進者生產成本有較多優勢。