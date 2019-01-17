〈台積電法說〉展望保守 ADR早盤一度下跌2% 跌幅迅速收斂

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(17)日法說會，第 1 季營收估較第 4 季減少 21-22%，雙率也同步修正，反映蘋果手機需求不如預期的壓力，全年營收則估年增約 1-3%，低於創辦人張忠謀先前預期，每年可成長 5-10% 的目標，晚間台積電美股掛牌 ADR 開盤，早盤一度下挫近 2%，但低接買盤隨即進場，跌幅迅速收斂回 1% 以內。

外資晚間出具報告也多給予正向看法，摩根大通維持優於大盤評等，部分外資雖僅給予持有、中立評等，但法人認為，儘管台積電短期展望低預期，上半年表現也有壓，但中長期仍維持成長，且位於產業龍頭，明日股價下挫，預期將吸引不少中長期低接買盤進場。

台積電第 4 季稅後純益 999.84 億元，季增 12.3%，年增 0.7%，創單季歷史次高，每股純益 3.86 元；去年全年稅後純益 3511.3 億元，年增 2.3%，每股純益 13.54 元，包含純益與每股純益，皆創歷史新高紀錄；以去年稅後純益 3511.3 億元計算，台積電去年每日就賺進 9.62 億元，獲利遠優於不少中小型上市櫃公司一年獲利表現，堪稱台股模範生。

台積電第 1 季反映通訊產品進入淡季，加上景氣降溫，半導體產業庫存水位偏高，因此整季營收約達 73-74 億美元，不過，展望全年，今年仍可微幅成長，表現優於晶圓代工產業平均值。

以上下半年而言今年上半年預期較去年同期下滑，下半年則將顯著成長，全年營收仍估可小幅成長，而今年成長主力仍來自於 7 奈米製程，包含通訊晶片、高速運算等相關需求。

魏哲家預估，今年全年半導體扣除記憶體，成長率估達 1%，晶圓代工估較去年持平，台積電則小幅成長，表現略優晶圓代工平均。

資本支出方面，台積電預期今年金額將達 100-110 億美元，低於去年底時預估的 100-120 億美元區間，中間值略微下調，而調降主因是反映對景氣看法轉保守，因此延後部分 5 奈米前期製程投資。

魏哲家也強調，今年整體營收仍可較去年小幅成長，不過資本支出金額沒有減少太多，是為了維持未來幾年營運成長，須持續投資 5 與 3 奈米製程，台積電到 2021 年前，營收年複合成長率 5-10% 的目標，仍沒有改變。