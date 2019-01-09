反彈還沒停！高盛、法巴樂觀看漲風險資產

從股票、信貸到新興市場，原先建議避險的投資者和策略師們正在重新打開接納風險的大門。

從法國巴黎銀行財富管理公司到高盛集團，他們都拒絕了發達經濟體正處於陷入衰退邊緣的市場信號。低廉的價格、貿易妥協的最新跡象、中國經濟刺激計畫甚至是英國脫歐都提供了潛在的歡呼理由。

「去年市場一直在消化糟糕的政治不確定性，如果能畫上句號，將是對全球所有風險資產的一種寬慰，」法國巴黎銀行財富管理首席投資官 Florent Brones 在接受彭博電視採訪時表示，「基本面仍然沒有問題，但政治不確定因素在打壓風險資產。但這不會永遠持續下去。」

在經歷幾乎所有資產類別都下跌的一年之後，投資者面對即將到來的經濟頹勢，即美國國債殖利率曲線倒掛所預示的，正與相反的實際經濟證據之間陷入兩難。10 個月來最佳的非農就業報告在周五幫助舒緩了投資者的神經。

「從基本面來看，我們的經濟成長和盈利成長只是放緩，但市場消化的頹勢不止於此，他們正在消化一場經濟衰退，」Brones 表示，「我們認為經濟衰退不會發生。」

他認為，隨著投資者的試探性回歸，價值股和新興市場有望回升。

股市還有上漲空間？

高盛認為，投資者想趕上利好政策或數據驚喜刺激的反彈，需要快速行動。

「如果像我們預期的那樣，全球經濟在 2019 年放緩但避免衰退，美國利率達到峰值，則應該有一波風險資產反彈的走勢，」策略師 Peter Oppenheimer 牽頭撰寫報告稱，「那些錯過反彈的投資者可能會錯失今年的大部分回報。」

即使是空頭摩根士丹利，也在談論全球風險資產的看漲情形。該行信貸策略師本周放鬆了其長期來低配美國公司債券的建議，原因是其市場人氣近期急劇下滑。

摩根士丹利跨資產策略師警告稱，上行趨勢的因素「尚未達成一致，但可能會在一季度末前達成一致。」他們尚未準備好對風險資產給出買入建議，依然對股票和全球債券持中性立場，建議低配信貸，超配現金。