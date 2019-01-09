「新債王」岡拉克談2019年：美國債務增長相當可怕

雙線資本 (DoubleLine) 創辦人、有「新債王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，在 2018 年的許多預測都已實現，包括 12 月股市的大幅拋售。他週二 (8 日) 發表對近一年的預測，表達對美國債務增長的憂心，並稱這是個「很可怕的局面」。

岡拉克警告，2018 財年美國的國家債務暴增。他形容，如果將這些債務分攤給每個美國家庭，相當於每個家庭刷爆 3 張 5000 美元的信用卡，對經濟的威脅難以想像。他說：「我們的經濟真的在增長嗎？還是只是債務催生之下的結果？」

新債王目前管理超過 1210 億美元資產，他在自己的「Just Markets」網路直播上，發表對債券、美股、比特幣及企業信貸的預測。

經濟衰退閃黃色信號

岡拉克表示，高利率的垃圾債市場，如今已成為經濟衰退的主要指標，目前正閃爍著黃色信號，投資人應該謹慎看待。意即，由垃圾債在衰退前 6 個月的波動顯示，經濟衰退的風險的確在上升，不過現在來看還相對比較早。

企業債殖利率 (紅線) 示警經濟衰退 (圖表取自 Zero Hedge)

就債券市場來看，雖然許多人認為殖利率曲線還會趨平，但岡拉克預測，2019 年曲線會變得陡峭。岡拉克表示，儘管近期債券價格上漲，但殖利率仍處於長線上漲格局。

值得注意的是，美國國債的殖利率已經高於債券市場的殖利率，而每一次在這種反轉之後，市場都會出現一段時間的波動。

美債殖利率與全球債券市場 (圖表取自 Zero Hedge)

他說，去年 12 月的股市下挫，並未出現真正的拋售恐慌，VIX 從未突破 40。這代表著人們想逢低買進，情況類似 2007-08 年，但危機仍可能真正爆發。2019 年仍會是美股動盪的一年。

美元指數可能跌至 94

岡拉克指出，上週五聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話，就像個「鮑爾看跌期權 (Powell Put)」，聯準會成為美股下跌的選擇權保護傘。也因此，讓美股如派對般回升。但是，隨著市場的反彈，岡拉克認為鮑爾及聯準會有可能再回到鷹派立場，進一步實施量化緊縮。

岡拉克相信，2019 年市場變大的變化之一，是強勢美元走弱。如果美元跌破 38% 費波南希回撤位，那麼美元指數可能很快回到 94 的位置。

美元指數變化 (圖表取自 Zero Hedge)

就比特幣而言，岡拉克去年準確預言到比特幣的下挫。他曾經形容，比特幣是「社群情緒及市場情緒」的典型代表。他說，他不推薦比特幣的任何東西，但如果要預測的話，他相信比特幣可以輕鬆上漲 25%，回到 5000 美元價位。