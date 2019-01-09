美股不確定變數多 投顧：今年走勢緊盯三大趨勢

美股去 (2018) 年第 4 季在貿易戰與企業財測下修等利空干擾下面臨大修正，昨 (8) 日受惠於貿易摩擦曙光乍現重啟漲勢，劇烈震盪整理牽動市場投資信心，法人認為，美股後續發展得從三大面向著手，包括：美中談判進展、企業財報，以及聯準會政策走向。

原本預訂兩天會議的美中貿易談判，將延長至周三，加上美中官員對達成貿易協議抱持樂觀態度，消息一出激勵美股反彈，S&P500 指數更大漲 2.7%，創下今年來新高。

從技術面來看，美股急跌後出現反彈，S&P500 指數重回月線之上，但季線、年線卻下彎，加上企業財測、美中貿易談判與政治消息都將持續牽動美股波動。

富蘭克林證券投顧表示，在高波動環境下，這波美股反彈能否延續還有待考驗，首先是美中貿易談判，中國面臨經濟成長放緩壓力及美股劇烈震盪，提高了美中雙方結束貿易衝突的動力，目前中方的行動能否滿足美國的要求不確定性仍高且訊息顯示雙方距離達成貿易協議仍有差距。

不過從目前情況來看，美中在最新一輪談判中，就弭合雙方分歧上已有進展，後續關注雙方本輪談判後的聲明內容以及是否安排進一步且更高層級的磋商。

其次則是企業財報表現，富蘭克林投顧說，蘋果 1 月初發布營收預警引發擔

憂，因此企業財測對美股後續走向至關重要，市場將藉以檢視中美貿易紛爭及全球景氣動能放緩對企業營運前景的影響。

第三、聯準會的政策態度，富蘭克林證券投顧指出，近期鮑爾主席及官員談話顯示，聯準會已開始留意近期金融市場波動及全球經濟放緩的情況，而本週聯準會公布利率會議紀錄，也將牽動市場對政策預期。

富蘭克林證券投顧表示，第 4 季獲利數據下修後預期仍有機會繳出優於預期的成績，但要注意的是，企業財測展望可能趨於保守，今年獲利預估值甚至恐有下修壓力。

整體而言，第 1 季市場變數仍多，全球政經情勢不確定性預期將使企業財測展望偏保守，建議投資人仍應保有風險意識。