亞系外資降評可成 目標價砍半至150元

亞系外資出具最新報告指出，金屬機殼廠可成 (2474-TW) 客戶過度集中於蘋果，產品也太集中在金屬機殼，今年將受到智慧型手機市場需求疲弱，與金屬機殼供應商間競爭越趨激烈影響，預期可成今年營收將年減 7%，並下修去年與今年每股純益預估值，將可成投資評等由降至「劣於大盤」，目標價並砍半至 150 元。

外資報告中指出，可成客戶過度集中於蘋果，產品也太集中在金屬機殼，在近來智慧型手機面臨需求疲弱的挑戰之下，可成受到的影響將更顯著。外資預期，今年在智慧型手機品牌競爭加劇下，金屬機殼與金屬邊框供應商的競爭也將越趨激烈。

從毛利率來看，外資表示，可成去年第 3 季毛利率達到 42.4％，優於同業深圳長盈精密的 18.8%、鴻準 (2354-TW) 的 8.8% 及鎧勝 - KY (5264-TW) 的 2.3%，但也因毛利率表現較佳，使毛利率下滑的潛在空間較大。

市場原先預期，可成去年營收將年增 3%，但實際營收數字僅年增逾 2%，小幅低於預期。外資指出，由於今年 iPhone 整體出貨量預估值已下修 10% 至 1.86 億支，預期可成今年營收將年減 7%，並下修去年每股純益預估值 5% 至 36.78 元、下修今年每股純益預估值 29% 至 25.07 元，並調降投資評等由「中立」降至「劣於大盤」，目標價由 300 元下修至 150 元。

外資分析，目前在智慧型手機機殼的競爭市場越趨激烈，中國供應商通達集團與比亞迪電子均能提供更一條龍式的服務，而深圳長盈精密去年打入蘋果 MacBook 金屬機殼供應鏈，下一步也計畫取得 iPhone 機殼訂單。

此外，外資也指出，隨著玻璃機殼的應用增加，將使金屬機殼供應商的重要性逐步降低，且在玻璃、塑膠與陶瓷一體成型解決方案開發之下，也使金屬機殼面臨潛在的下檔風險。