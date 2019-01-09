盤前財經大事搶先讀2019年1月9日

今日操盤前瞻

法說會：緯軟

股臨會：天瀚、聯廣

特別股掛牌：王道銀行

美中貿易樂觀三大指數收高 三星「殞落」卻重擊費半

週二 (8 日) 受到美中貿易談判順利，蘋果和亞馬遜等科技股跑贏大盤激勵，美股三大指數全面走高，然而，晶片股因三星財測預警拖累，導致費半指數收跌 0.49 %。閱讀全文...

中美能否達成協議？蘋果庫克：我有即時消息 我超放心

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二受訪時表示，他對於中美貿易談判的前景「非常放心」。《CNBC》的 Jim Cramer 週二訪問了蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，庫克聲稱，中國出現貿易相關的經濟疲弱，但這是「暫時的」，中美兩國達成協議才是彼此「最佳利益」。閱讀全文...

華映遭台銀退票 10 億元 銀行：希望華映拿出誠意解決債務

華映聲請重整遭法院駁回後，今 (8) 日又發生提供給台銀的 10 億元本票遭台銀提示本票退票，未來台銀可直接向法院聲請強制執行，以確保債權。閱讀全文...

超徵稅收不等於經濟紅利 今年景氣變數多稅收恐不如預期

政府將近兩年超徵稅收視為經濟成長的果實，打算將 106 年、107 年兩年的歲計賸餘約 386 億元，用來照顧經濟弱勢族群，遭外界批評是政策買票，但實際上我國今 (108) 年舉債預算 1,285 億元，若將前兩年的歲計賸餘優先用來照顧弱勢，萬一今年因景氣變數，導致稅收不如預期，恐讓政府面臨錢不夠用窘境。閱讀全文...

油價創近 17 個月最長連漲紀錄 分析師看好布油攀上每桶 70 美元

根據《彭博社》報導，油價連續 6 個交易日走揚，創近 17 個月以來，最長連漲紀錄；分析師認為，石油輸出國組織 (OPEC) 執行減產協議，有助拉抬油價，布蘭特原油可望於今年內，攀至每桶 70 美元。閱讀全文...



