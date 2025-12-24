鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-24 10:52

機殼廠可成 (2474-TW) 董事會昨 (23) 日再度通過實施庫藏股，預計從今 (24) 日至明年 2 月 23 日止，在每股價格 136.5 至 299 元區間內，自集中交易市場買回 3.08 萬張，帶動可成今天價量齊揚，站回 200 元關卡。

可成董事長洪水樹。(鉅亨網資料照)

可成今天早盤以 210 元跳空開高，盤中最高漲至 213 元，進逼漲停板，不過隨後漲幅收斂，截至 10 點 30 分，股價暫報 201.5 元，漲幅超過 3%，除站回 200 元關卡，也重回所有均線，成交量超過 4000 張。

另外，近日傳聞可成全面撤出中國市場，可成發重訊澄清，指出隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇，導致獲利空間承壓，因此公司逐步淡出手機相關業務，將既有資源及資金，更有效配置在具備成長潛力及高附加價值的領域，因此自 2020 年正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元發展。