雪梨房價陷入30年來最嚴重滑坡 跌幅估將繼續擴大

隨著貸款標準變得更嚴格，雪梨房價創下的上世紀 80 年代後期以來的最大跌幅使得緊張不安的買家保持觀望，當地房地產市場的下滑今年勢將加深。

CoreLogic Inc. 周三發布的數據顯示，自 2017 年見頂以來，雪梨的平均房屋價格已經回落了 11.1%，相比之下，在澳洲瀕臨進入上一次經濟衰退時，從頂部到底部的跌幅也才 9.6%。

CoreLogic 表示，2018 年全國住房價格下降了 4.8%，標誌著 2008 年以來最疲軟的房地產市場形勢。

「融資獲取問題可能仍是 2019 年房地產市場狀況改善的最大障礙，」CoreLogic 的研究負責人 Tim Lawless 說。房地產市場買方的低迷情緒「可能會繼續抑制住房需求。」

雪梨是一輪持續了五年的房地產市場繁榮的核心，而且目前房價仍比 2012 年高出約 60%。這意味著現有房主很少有資不抵債的情況，澳洲大銀行約占住房抵押貸款市場 80% 左右，有足夠的房貸損失緩沖墊。

然而，鑒於經濟學家預計雪梨房價還將進一步下跌 10%，決策者變得越來越緊張。澳洲央行擔心長期的下滑將拖累消費，並於上個月警告稱，如果大銀行同步縮減信貸，則有可能加劇這一跌勢。雪梨是澳洲人口最多的城市。

澳洲的審慎監管機構上個月宣布，其將取消純利息住房抵押貸款的一項上限，這就意味著促進了這輪房價下跌的信貸限制有所放鬆。

CoreLogic 稱，2018 年雪梨房價領跌，跌幅為 8.9%，墨爾本其次，跌幅為 7%。

Lawless 說，鑒於 5 月份料將舉行大選，主要反對黨工黨承諾在獲勝後遏制對房地產投資者的稅收優惠，信心可能會進一步受到打擊。