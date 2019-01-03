美國豪宅市場崩盤預警？這棟海邊別墅以低於要價73%的價格成交

如果豪宅市場崩盤了，美國樓市距離崩塌還會遠嗎？

近期，美國佛羅里達州 Hillsboro 海灘莊園一處面積達 6 萬平方英尺 (約合 1.2 萬平方米) 被稱為「皇家宮殿」(Le Palais Royal)的海景豪宅在掛牌四年後終於被拍賣了。

橋黑板——折價 73% 成交！

（圖片來源：福布斯網站）

11 月 12 日，這座豪宅通過禮賓部拍賣會 (Concierge Auctions) 與蘇富比旗下一家國際地產公司 Ralph Arias 合作進行了拍賣。根據 12 月 28 日更新的房產價格成交記錄，這處房產最終以 4250 萬美元出售。

值得注意的是，2014 年，這座豪宅以當時創紀錄的 1.39 億美元價格首次掛牌出售，隨後第二年便很快漲到了 1.59 億美元。

《福布斯》雜誌表示，新東家是一家有限責任公司，隸屬於美國茶葉公司 Teavana 創始人 Andrew 和 Nancy Mack。此前報導稱，他們在 2012 年以 6.2 億美元的價格將 Teavana 賣給了星巴克。

拍賣行的代表此前表示，此次拍賣會有 11 名競拍者參與出價，超過 29 人參觀了該豪宅，並有超過 1800 個潛在買家詢問了該房屋的情況。儘管銷售不符合九位數的要價條件，但這筆交易確實創下了兩個不同的記錄——一是在美國拍賣的最昂貴房產記錄（之前的紀錄是德克薩斯州 Walnut Place 創下的 3890 萬美元售價記錄），二是佛羅里達州布勞沃德縣最昂貴售價記錄（此前的紀錄是有著「美國威尼斯」美名的 Fort Lauderdale 沙灘的 5 個港口以 2750 萬美元價格售出）。

根據公開資料顯示，布勞沃德縣市場上只有九家房屋要價超過 2000 萬美元，所以這是價格範圍內的稀缺區域。

美國不僅沙灘別墅豪宅價格「夢碎」，曼哈頓房屋價格自 2015 年以來也首次跌破 100 萬美元。

房產評估機構 Miller Samuel Inc. 和房屋仲介公司 Douglas Elliman Real Estate 周四在一份報告中稱，共管公寓和合作公寓價格在去年第第四季下跌至 99.9 萬美元，較去年同期下跌 5.8％。許多公寓最終都是以低於賣家理想價出售，平均折扣比上一個標價低 6.2％。

根據彭博報導稱，價格下降主要是購物者有選擇權的結果。數據顯示，市場上現有房屋庫存較上年同期增長了 17％，這給買家帶來了更大的談判能力，讓賣家別無選擇。

不僅如此，根據 Miller Samuel 和 Douglas Elliman 的說法，對於所有公寓而言，剛剛過去的第第四季出售房屋的時間比一年前要長 15％。

房產經紀公司 Brown Harris Stevens 的經紀人 Matthew Hughes 表示，隨著開發商試圖開始出售新房，不少賣家紛紛提出了支付房產轉讓稅或豪宅稅、支付律師費或為買家提供一年免費管家或汽車服務等特殊待遇來增加房屋適銷性，而這些福利「幾年前你甚至都沒聽說過」，現在「我都看過了」。