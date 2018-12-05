澳洲Q3 GDP增長急遽放緩 澳幣走跌

澳洲統計局週三 (5 日) 公布數據顯示，第 3 季 GDP 季增 0.3%，為兩年以來最疲弱的增幅，年增 2.8%。經濟增長放緩的主因為商業建築下滑，以及家庭支出增長減緩，使澳洲央行經濟前景蒙上陰影，明年升息成未定之數。

澳洲第 3 季 GDP 季增 0.3%，僅達經濟學家預期的一半，第 2 季 GDP 季增未經調整仍為 0.9%。GDP 年增 2.8% 至 1.8 兆澳幣 (1.32 兆美元)，低於預期值 3.3%。



經濟增長數據不如預期，使澳幣走跌，截至 5 日台灣時間上午 10 時許，澳幣兌美元下滑 0.34%，暫報 0.7314。

澳幣兌美元走勢

澳洲 Q3 家庭支出增長的急遽下滑，是導致經濟增長數據疲弱的主因，澳洲 Q3 家庭支出季增為 0.3%，前一季為 0.9%；家庭儲蓄比率下滑至 2.4%，為 2007 年以來的新低，此比率為儲蓄佔家庭收入的比例，這代表著消費者正在挪用儲蓄，以支付必須消費。

在雪梨和墨爾本地區房價持續下跌之際，房貸壓力正在侵蝕消費者的財富，同一時間，緩慢的工資增長情況，在短時間並未有改善的跡象，使得家庭支出疲弱，第 3 季平均工資增長僅為 0.2%。

非住宅建築第 3 季增長減少 3.8%，主要由於挖擴和能源的項目已完成。政府基礎建設支出為支撐第 3 季經濟增長的主因。

澳洲正房市價格持續大跌、工資增長疲弱與通膨攀升力道不強勁，為經濟增長前景隱憂，澳洲央行在 4 日決策利率維持在歷史低點 1.5%。經濟學家認為，第 3 季疲弱的經濟增長數劇，代表著央行並不急於緊縮貨幣政策。

Capital Economics 的分析師 Marcel Thieliant 指出，這些數據代表著經濟增長遠不及澳洲央行的預期，若 GDP 增長在第 4 季回升至 0.6%，全年增長也僅達 2.9%，不如央行預期的 3.5% 增幅。

Capital Economics 認為，房價崩盤所帶來的全面影響，以及信貸緊縮的情況，還未完全反映在經濟增長上，因此他們預測澳洲 2019 年的 GDP 增長率將進一步放緩至 2.5%。

此外，美中貿易戰將可能對澳洲經濟產生影響，因中國為澳洲的主要出口國家。