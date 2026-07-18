鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 17 日黑色星期五急殺，創下史上單日最大收盤跌點達 2,953.71 點，不過，根據 Cmoney 資料統計，今年最熱門的主動式台股 ETF 共有 6 檔表現超過大盤、8 檔表現優於權值王台積電，最抗跌前三名更是由高股息主動式 ETF 包辦，依序為本周新掛牌的主動第一金優股息 (00408A-TW) 與主動安聯台灣高息 (00984A-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)，市場最熱門的 00981A 及 00991A 等跌幅高達 7% 至 9%。
台股 17 日終場下跌 2,953.71 點，跌幅 6.47%，加權指數收在 42,671.27 點，摜破季線，主要受美股重挫及半導體晶片股賣壓拖累，權值王台積電亦大跌 180 元，跌幅高達 7.29%。
主動第一金優股息 ETF 經理人張正中分析，台股進入激烈動盪盤整期，主要仍反應今年以來股價漲多後，投資人在近期國際盤勢動盪中，暫時進行獲利了結動作，這波賣壓較大，也帶來市場較重跌幅，在大盤跌破季線，現階段台股基本面並未改變，全球科技股動能也依然持續，股價表現反應本益比較先前高，股價大漲後回調趨勢，宜觀察後續是否有明顯止跌跡象，此外，這波高股利股如：電信、金融、傳產等也有較明顯的抗抵表現。
下半年行情波動加大之際，選股難度放大許多，張正中建議，對於近期股價波動大有較大擔憂，但又不看淡台股長線行情的投資人，不妨把握這波股價出現較大修正幅度之際，趁機檢視手中投資部位，分批佈局採取成長、股息雙收策略的主動式台股 ETF。
近期台股指數動輒千點震幅成為新常態，投資組合中宜納入成長、收益兼備的投資標的，除了能在下一階段重啟行情中追逐成長動能，還能藉由股息收益標的配置形成下檔保護網，是現階股價大幅波動之際的投資較佳選擇。
|7/17 台股最大跌點日，主動式台股 ETF 抗跌前十強
|股票代號
|股票名稱
|收盤價
|漲幅 %
|成交量
|00408A
|主動第一金優股息
|9.65
|-4.27
|12,843
|00984A
|主動安聯台灣高息
|14.8
|-5.25
|22,626
|00999A
|主動野村臺灣高息
|9.96
|-5.5
|30,273
|00985A
|主動野村台灣 50
|20.28
|-6.11
|7,259
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|12.5
|-6.16
|10,441
|00404A
|主動聯博動能 50
|9.16
|-6.44
|13,389
|00407A
|主動凱基台灣
|8.58
|-6.94
|206,786
|00400A
|主動國泰動能高息
|12.99
|-7.15
|84,849
|00980A
|主動野村臺灣優選
|21.41
|-7.32
|18,377
|00403A
|主動統一升級 50
|9.52
|-7.39
|1,314,260
|大盤
|-6.47
|台積電
|-7.29
|20 檔主動式台股 ETF 平均
|-7.52
|152,537
|資料來源：Cmoney，2026/7/17
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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