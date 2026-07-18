鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-18 11:14

台股 17 日黑色星期五急殺，創下史上單日最大收盤跌點達 2,953.71 點，不過，根據 Cmoney 資料統計，今年最熱門的主動式台股 ETF 共有 6 檔表現超過大盤、8 檔表現優於權值王台積電，最抗跌前三名更是由高股息主動式 ETF 包辦，依序為本周新掛牌的主動第一金優股息 (00408A-TW) 與主動安聯台灣高息 (00984A-TW)、主動野村臺灣高息 (00999A-TW)，市場最熱門的 00981A 及 00991A 等跌幅高達 7% 至 9%。

台股 17 日終場下跌 2,953.71 點，跌幅 6.47%，加權指數收在 42,671.27 點，摜破季線，主要受美股重挫及半導體晶片股賣壓拖累，權值王台積電亦大跌 180 元，跌幅高達 7.29%。

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主動第一金優股息 ETF 經理人張正中分析，台股進入激烈動盪盤整期，主要仍反應今年以來股價漲多後，投資人在近期國際盤勢動盪中，暫時進行獲利了結動作，這波賣壓較大，也帶來市場較重跌幅，在大盤跌破季線，現階段台股基本面並未改變，全球科技股動能也依然持續，股價表現反應本益比較先前高，股價大漲後回調趨勢，宜觀察後續是否有明顯止跌跡象，此外，這波高股利股如：電信、金融、傳產等也有較明顯的抗抵表現。

下半年行情波動加大之際，選股難度放大許多，張正中建議，對於近期股價波動大有較大擔憂，但又不看淡台股長線行情的投資人，不妨把握這波股價出現較大修正幅度之際，趁機檢視手中投資部位，分批佈局採取成長、股息雙收策略的主動式台股 ETF。

近期台股指數動輒千點震幅成為新常態，投資組合中宜納入成長、收益兼備的投資標的，除了能在下一階段重啟行情中追逐成長動能，還能藉由股息收益標的配置形成下檔保護網，是現階股價大幅波動之際的投資較佳選擇。

7/17 台股最大跌點日，主動式台股 ETF 抗跌前十強 股票代號 股票名稱 收盤價 漲幅 % 成交量 00408A 主動第一金優股息 9.65 -4.27 12,843 00984A 主動安聯台灣高息 14.8 -5.25 22,626 00999A 主動野村臺灣高息 9.96 -5.5 30,273 00985A 主動野村台灣 50 20.28 -6.11 7,259 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.5 -6.16 10,441 00404A 主動聯博動能 50 9.16 -6.44 13,389 00407A 主動凱基台灣 8.58 -6.94 206,786 00400A 主動國泰動能高息 12.99 -7.15 84,849 00980A 主動野村臺灣優選 21.41 -7.32 18,377 00403A 主動統一升級 50 9.52 -7.39 1,314,260 大盤 -6.47 台積電 -7.29 20 檔主動式台股 ETF 平均 -7.52 152,537 資料來源：Cmoney，2026/7/17