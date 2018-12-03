澳洲房市崩盤 跌幅創金融危機以來新高

澳洲房地產價格崩盤的速度正在加劇，11 月呈現金融危機以來最大的單月跌幅。該國前兩大的房地產市場大雪梨地區 (Greater Sydney) 與大墨爾本地區 (Greater Melbourne) 皆難逃價格大跌情況。

根據房地產數據公司 CoreLogic 的報告，11 月大雪梨地區的每日房屋價值指數顯示，該地區單戶住宅價格年減 9.2%，個別單位公寓價格下跌 5.5%，各類住宅價格合計下跌 8.1%。雪梨房地產整體指數已從去年 9 月的高峰值下跌 9.0%。

雪梨房地產整體指數已從去年 9 月的高峰值下跌 9.0%

CoreLogic 的數據顯示，過去的一個月因市場情況不好，潛在的賣家放慢將待售房產上市的速度，部分賣家認為，此時只是短暫的下跌，因此在等待市場復甦。過去 4 週，大雪梨地區新上市的房產數量年減 9.3% 至 7743 筆，為自 2011 年以來最低的數值。

然而，大雪梨地區新上市加上尚未售出的房產的總上市量攀升至 31859 筆房產，為 2011 年以來的最高水平，由於銷售量下滑，導致總上市量大增。CoreLogic 指出，儘管新上市的房產數量較少，但由於房產需要更長的時間來銷售，因此整體上市量正在增加。

大雪梨地區的總上市房產數量 (黑線)

大墨爾本地區是澳洲第二大房地產市場，房產價格於 2017 年 11 月達到高峰，比較雪梨地區，房價較晚開始下跌，但現在房市泡沫正在醞釀中。

墨爾本房地產整體指數已從去年 11 月的高峰值下跌 5.8%

根據 CoreLogic 每日房屋價值指數，大墨爾本地區的單戶住宅價格年減 7.6%，個別單位公寓價格下跌 1.7%，各類住宅價格合計下跌 5.8%。該地區的新上市房產年減 5.6% 至 9714 筆，同一時間，總上市房產數量年增 19.3% 至 38730 筆，為 2012 年以來的最高水平。

墨爾本地區的總上市房產數量 (黑線)

CoreLogic 指出，總體而言，隨著房產市場疲弱，房地產銷售需要更長的時間，待出售量逐漸攀升，在雪梨和墨爾本的供應商，都意識到現在為不合時宜的銷售時間。

雪梨和墨爾本的房產售價急劇下滑可歸咎於幾個因素：

建築熱潮所帶來的大量供應

澳洲皇家委員會對銀行房貸展開調查

信貸供應緊張

投機者突然不願意進入市場，包含中國買家在內

中國對資本管制更加嚴格，受限中國買家的購買能力

即使澳洲 GDP 年增達 3.4%，且按照澳洲的衡量標準，失業率處於 2012 年以來的最低水平 5%，房市價格依然在下跌。這代表著，這波房市崩盤並不是經濟情況不好所造成的，而未來任何的經濟疲弱將會增加房地產泡沫化程度。