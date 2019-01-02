經過一年震撼教育 FAANG的2019年走勢大預言

在 2018 年初，所謂的 FAANG 股票：臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)，都曾是華爾街首選股。

這 5 支科技股中有 4 支在前一年上漲了大約 50%，除了 2017 年上漲「只」超過 30% 的 Alphabet。臉書是 2013 年以來的最佳年份，而蘋果公司則是 2010 年以來最好的一年。

但由於人們普遍呼籲加強監管和產業隱私醜聞，尤其臉書在 2018 年表現的跌跌撞撞，再加上與中國的艱困貿易談判，拖累整體市場走低，其餘 FAANG 的高價科技股便成為獲利了結的主要對象。

以下是華爾街分析師針對 FAANG 股票 2019 年的最新前景展望：

臉書

臉書在 2018 年下跌達 25%，進入熊市領域，創下臉書史上最糟的交易年度，也是自 2012 年上市以來唯一下跌的一年。

由於隱私醜聞影響了用戶數和廣告平台的商業模式，該公司的估值和投資人影響力大幅下降。臉書高層管理人員遭到國會的抨擊，並在公共領域遭到大眾的批評。

臉書將被迫面對美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提出的問題以及 2019 年其用戶群面臨的持續挑戰，使得該股票更容易受到下跌的衝擊。

臉書股價走勢

亞馬遜

亞馬遜 2018 年收盤漲幅超過 28%，成為今年表現較好的 FAANG 股票之一。

這家電子商務巨頭繼續擴大其在其他產業的業務範圍，深入研究醫療保健和媒體。它推出了新的實體店面，以支持其零售業務。它還在全國範圍內尋找第二個總部，最終宣佈在西雅圖以外的三個新地點進行重大經濟投資。

亞馬遜股票在 2018 年第 4 季受到打擊，受到市場動盪和假期季節預期弱於預期的拖累。自 9 月以來，該股票下跌超過 20%。

與臉書一樣，亞馬遜一直是大眾呼籲監管的核心。專家和國會議員，包括川普總統，都呼籲對該公司進行反壟斷審查。2019 年在這方面採取的任何重大行動都可能打擊股票。

亞馬遜股價走勢

蘋果

蘋果公司 2018 年收盤下跌近 7%，成為該股自 2008 年金融危機以來最糟的交易年。該股在 2018 年達到歷史性的 1 兆美元市值，成為達陣的第一家美國上市企業。

蘋果目前的交易價格遠低於基準，估值低於微軟 (MSFT-US)。

蘋果公司正與不穩定的銷售數據和智慧手機市場飽和度激烈抗衡，可穿戴設備和家用設備的動力太小，無法彌補差異。蘋果 2018 年最糟糕的交易日，是出現在第 4 季財報發布之後，因蘋果公司宣布停止公布 iPhone 及其他最大產品線的個別單位銷售和營收數據。

蘋果公司幾乎避開了 2018 年其他 FAANG 股票所面臨的醜聞和監管壓力。但其成長放緩，未來前景不明以及接近波動的股票拖累其價值走低，並且可能會延續到 2019 年。

蘋果股價走勢

Netflix

Netflix 在 2018 年的表現優於其 FAANG 同行，年內上漲近 40%。

該公司提高了其最初的預算支出，以抵禦 Hulu、亞馬遜、HBO 和即將推出的 Disney+ 串流媒體服務等競爭對手。與過去幾年相比，Netflix 在更多國家和地區獲得了更多原創電視節目和電影的成功，並與知名企業達成內容內容合作夥伴關係。

儘管如此，該公司繼續在燃燒現金，這可能會在 2019 年出現影響。

Netflix 股價走勢

Alphabet

今年的 Alphabet 表幾乎持平，2018 年下跌不到 1%。

該公司遭到隱私政策和內容審核，雖然說程度比臉書來得小，並且曾赴國會為其商業行為辯護。Google 還面臨著公司處理不端行為和歧視問題的強烈反彈，並向歐盟反壟斷監管機構回應數十億美元的罰款。

儘管如此，該公司的廣告收入仍在繼續成長，其他像自駕車公司 Waymo 的「其他押注」取得了顯著的進步。

今年損失最小，以及其他 FAANG 的痛苦大跌，對於 Google 進入 2019 年可能是個好兆頭。