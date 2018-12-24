FAANG入熊市 分析師：Facebook最令人擔憂

上週美股重挫，那斯達克指數遁入熊市，市場擔憂情緒加劇；對此，分析師認為，在 FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google 母公司 Alphabet) 股票當中，最令人憂心的，就是 Facebook (FB-US)。

美股 12 月表現極為慘烈，恐成金融海嘯以來，最差的 1 個月；與 8 月 29 日的歷史高點相比，那斯達克指數已回落逾 21%，遁入熊市。

上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

Constellation Research 首席分析師兼創辦人 Ray Wang，在接受 CNBC 採訪時表示，數位經濟的運作，建立在「信任」之上，但 Facebook 已破壞了這種信任關係。

今年稍早，Facebook 爆發「劍橋分析」醜聞，任由英國政治顧問公司劍橋分析，藉由人格測驗應用程式，蒐集全球 8700 萬名 Facebook 用戶個資。

美國華盛頓特區檢察總長上週宣布，對 Facebook 未能保護用戶個資一事，提出控告；在此同時，媒體揭露，在用戶不知情的情況下，Facebook 竟與多達 150 家公司，分享用戶資料。

Ray Wang 說，外界對 Facebook 的信任問題，多集中於營運總監 Sheryl Sandberg 身上；至於 Sheryl Sandberg 有無可能離職，Ray Wang 持否定態度。

Ray Wang 指出，Facebook 必須進行管理上的變革，想獲得市場信任，就要設法解決隱私、網路安全等問題。

上週五，Facebook 股價收跌 6.33%，至 124.95 美元；今 (24) 日美股盤前，台北時間週一晚間 6 點 18 分，Facebook 股價上漲 0.48%，至 125.55 美元。

截至 12 月 21 日，與 52 週高點相比，Facebook 股價累計已下跌逾 40%。