FAANG+BAT不再是基金首選 看漲美元奪榜首 看空新興排行第三

據美銀美林 (BAC-US) 的最新調查顯示，投資人對市場和增長前景的態度正在接近「極度看跌」，並將現金投入債券產品。

根據該銀行週二 (18 日) 公布的全球基金經理調查顯示，基金經理已將其對該資產類別的配置增加了 23 個百分點，這是有史以​​來最大的一個月輪換。美國銀行表示，超過一半的受訪者 (53%) 現在認為全球擴張將在未來 12 個月放緩，這是自 2008 年以來經濟前景最糟糕的一次。

月度基金配置更改圖 / 圖：彭博

隨著通膨預期下滑，基金經理人對債券的配置增加。近三分之二的受訪者表示明年全球消費價格不會上漲。今年股市也走上了有史以來最糟糕的 12 月份，股票配置也下跌了 15 個百分點至 2 年低點。

調查發現，基金經理人中有 46% 認為企業資產負債表過度槓桿化，創歷史新高。基金的平均現金餘額略微上升至 4.8%，高於上個月的 4.7%。

自 1 月份以來，長期看漲 FAANG + BAT (約佔 20%) 不再是投資人最喜愛 (最擁擠) 的交易，本月被長期看漲美元 (25%) 所取代。

(FAANG + BAT 為臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix、谷歌、百度、阿里、騰訊)。

看空新興市場為第 3 最受歡迎交易，佔約 19%。

基金最受歡迎的產品類 / 圖：Zerohedge

論最大的尾部風險擔憂而言，貿易戰成為擔憂的首選。量化緊縮和中國數據放緩為第 2 和第 3 名。該調查於 12 月 7 日至 12 月 13 日期間進行，全球版本調查了 190 名參與者。