市調：蘋果持續主宰高階智慧型手機市場

根據市調公司 Counterpoint Research 週一 (31 日) 最新報告顯示，今年第三季高階手機增速繼續超過整個智慧手機市場，而 2018 發布的 iPhone XR 和 iPhone XS/Max 主導高階手機市場。

Counterpoint Research 的市調顯示，蘋果手機是高階智慧型手機市場主要驅動力，蘋果 (AAPL-US) 第三季占高階手機市場 47%、其次是三星 (22%)、華為 (12%)、Vivo(5%)、Oppo(5%) 和小米 (3%)，主要是受到蘋果新產品 iPhone XR 和 iPhone XS/Max 的推動，同時中國本土廠商也推出新的旗艦產品影響。

依據 400-600 美元以上 (紅)、600 至 800 美元 (灰)，800 美元以上 (綠) 等價格區間，各大廠牌手機市占比。(翻攝自：Appleinsider)

蘋果在 400 美元至 600 美元的最佳價位 (sweet spot) 市占率並不領先，占高階市場銷量 46%。在這一價格區間內，三星以 25% 市占領先、蘋果以 21% 緊隨在後、華為以 17% 排名第三。

在更昂貴的產品類別中，蘋果重新占上風，在 600 至 800 美元類別中，蘋果占 61%，而三星占 21%。在 800 美元以上的產品類別中，蘋果全球銷售市占更高達 79%。

從地區劃分，蘋果的銷售仍然受到美國、中國、日本、韓國和西歐國家等市場推動。

在北美、中東和非洲、西歐、中國和亞太市場，高階智慧手機市場排名第一的是蘋果；在拉丁美洲、中歐和東歐市場蘋果排名第二，僅次於三星。值得注意的是，蘋果在印度的排名下滑至第三位，僅次於 OnePlus 和三星 (Samsung)。

與競爭對手相比，iPhone 在印度銷量下滑是蘋果長期面臨的問題。11 月的研究資料顯示，2018 年的銷量可能會從 2017 年的 300 萬部下降到 200 萬部。受到高額關稅影響，促使蘋果手機在新興市場售價變得更加昂貴。