長期虧損的Uber 該如何支撐1200億美元IPO案？

共享行業巨頭優步 (Uber) 已計劃於 2019 年於美股進行 IPO，雖然初估估值上看 1200 億美元，但由於優步最新一季仍是虧損、且美股大環境亦是不佳，市場預期優步 1200 億美元的 IPO 估值，將會下修。

據了解，優步最新一季虧損仍是高達 10 億美元，而在這較競爭的行業裡，未來漲價的機會似乎渺茫。

優步已準備好進行 IPO，初估 IPO 有望上看 1200 億美元，並將與競爭對手 Lyft 拼市佔，然而，目前此兩家企業仍未獲利，且在美股及大環境不佳的情況下，市場預期 IPO 估值將會下修。

雖然優步財報慘澹，但企業內部員工對未來前景似乎是信心十足。

據 Business Insider 每 6 個月進行一次的調查顯示，10 月份調查發現，參與投票的 18648 名優步員工中，多數人認為優步的工作環境及企業本身有在改善。

據調查顯示，「我相信優步能夠在未來 2 年內取得成功」，有 83% 受訪員工表示贊同，同時，認為自己正在做的工作是有意義和有影響力的，共有 63% 表示贊同，也有 58% 人認為每天上班工作感到興奮。

在留住人才方面，優步似乎也下了功夫，其中有 56% 人員「預期自己 2 年後仍在優步工作」，而「即使提供有競爭力的酬勞或外部職業機會，我也會選擇留在優步」多達 45% 人員。