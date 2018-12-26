〈機構報告〉1/3土生土長美國人想移民 半數竟因欲趁經濟崩潰前快逃

根據研究彙整網站 Study Finds 數據顯示，現今有高達 1/3 土生土長的美國人未來準備離開美國，移民到國外去。

研究員 Amanda Klekowski von Koppenfels 博士和 Helen Marrow 博士今年 11 月 28 日在《國際移民評論》上發表了最新報告，他們分析了 2014 年蒐集的數據，發現對自身國籍身份「感覺沒有非常強烈」的人最有可能在國外生活。

87.4% 受訪者旅居美國海外的原因是想要環遊世界，這也是各項原因中比例最高者，而政治理念對他們移民海外的關聯性最低。

中美洲人民試著越過美墨邊境大牆進入美國（圖：AFP、 2018/11/25)

Koppenfels 表示，「雖然大家可能以為政治理念取向應該也有關聯，但至少在這份川普上台前的調查中，我們發現這點並無關聯，至少不是直接的關聯。」

雖然政治沒有直接的關聯性，但研究人員發現，受訪者自身的國籍意識扮演很關鍵的因素，自身國籍意識最弱的人最有可能離開美國。

Koppenfels 指出，「我們詢問受訪者，看他們對美國國籍的認同程度，從『非常強烈』、『有些強烈』、『不太強烈』或『完全不強烈』排列下來，除了回答『非常強烈』的人以外，其他都有可能在海外生活。」

研究人員使用的數據來自 2014 年 877 位美國出生的美國民眾，並在探索中找尋更多資料，移民理由 (可複選) 包括退休 (51%)、趁經濟崩潰前逃離國家 (49%) 、求職者 (48%）。

除此，受訪者回答他們是否打算在美國境外生活一段很長的時間，「超過半數 (58.4%) 的人否定，而 8.4% 人回答從來沒想過，但可能日後有什麼事發生的話，會考慮一下，而 33.1% 曾經這樣想過，5.4% 正強烈計畫正麼做。」

在前一回的研究中，Koppenfels 的報告已下結論：已經移居海外的美國人的主因是「探索」，其次是因為婚姻或者合夥關係而旅外。

在川普擔任美國總統一段時間後，Koppenfels 打算明年調查研究政治因素是否改變受訪者想法。