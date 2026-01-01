鉅亨網編譯段智恆 2026-01-17 01:30

根據《彭博》周五 (16 日) 報導，美國最高法院已排定下周二 (20 日) 為下一個判決公布日，外界正密切關注是否將就美國總統川普具指標性的關稅政策作出裁決。此案牽動全球市場與貿易秩序，投資人與各國政府均在等待最高法院的最終判斷。

依慣例，最高法院並未事先透露將公布哪些案件的裁決結果，只表示大法官將於華盛頓時間上午 10 時進入法庭，屆時可能發布意見書。若關稅相關裁決未在下週出爐，最早也可能要再等一個月。法院行事曆顯示，周三將是下一階段休庭前最後一次開庭，直到 2 月 20 日才會再度舉行庭訊。

若最高法院最終裁定川普在關稅議題上敗訴，將直接衝擊其經濟政策核心，也可能成為他重返白宮以來最重大的法律挫敗。爭議焦點在於川普於去年 4 月 2 日宣布的「解放日」關稅，該政策對多數進口商品課徵 10% 至 50% 的關稅，並以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅。