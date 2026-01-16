鉅亨網新聞中心 2026-01-16 12:28

美國總統川普於 1 月 14 日簽署了一項公告，旨在減少對中國稀土的依賴，並威脅全球供應商必須與美國達成協議，否則將面臨高關稅和配額限制。公告中指出，美國對外國加工關鍵礦產的依賴已成為「國家安全威脅」，截至 2024 年，美國有 12 種關鍵礦物完全依賴進口，另有 29 種關鍵礦物的淨進口依賴度超過 50%。

川普表示，美國缺乏安全可靠的關鍵礦產資源供應鏈，這使得國防、航空航太和電信等部門面臨安全風險。他指示美國貿易代表和商務部長在 180 天內達成具有約束力的協議，若未能如期完成，將直接實施「補救」措施。

‌



此外，公告中強調，各國應承諾多元化供應鏈，遠離「主導且可能具有脅迫性」的來源。川普在公告中提到，談判過程中應考慮「價格下限」和其他貿易限制措施。

根據國際能源總署的數據，中國在全球稀土市場中佔據主導地位，2023 年中國的稀土產量超過 60%，而在加工階段的控制更是高達 92%。美國和歐盟目前正制定應急計畫，試圖提升本地生產和多樣化供應商網絡，但專家認為，這些措施無法快速見效。