〈機構報告〉新興國家需要更長時間才能超越已開發國家

根據英國智庫經濟與商業研究中心 (CEBR) 表示，在與已開發國家的競賽中，中國、印度和巴西等新興國家在今年遭遇挫折，且進程將會比預期的更晚。

在 CEBR 最新發布的報告中，對明年全球經濟的看法比去年的前景更為悲觀。報告中表示:「以中期來看，我們大致認為和一年前一樣樂觀，但未來 12 個月的經濟成長將比預測更加坎坷。

報告中預測了 193 個國家至 2033 年的前景。CEBR 表示，由於貨幣政策寬鬆和匯率下跌的影響，中國有可能在 2032 年超過美國成為世界第一大經濟體，比之前預期的時間晚兩年。此外，報告也預計巴西將在 2020 年超過義大利，而非先前預測的 2018 年。印度也可能會在 2020 年超過英國和法國，而非先前預測的 2018 年。

由於英國脫歐的影響，英國可能會在明年失去第六大經濟體的地位，並由法國接替，但報告認為英國會在 2023 年應重新獲得這一地位。

CEBR 也預測，愛爾蘭將在明年成為歐元區成長最快的經濟體之一，但英國脫歐可能構成了較大的下行風險。

另一方面，中國與美國之間的貿易戰，在今年已經讓全球市場中感受到影響，並且削弱了世界貿易經濟的成長。據 CEBR 估計，今年世界貿易成長量可能為 2.99%，遠不及 2017 年的三分之二。

「由於債務高漲以及許多結構性問題仍然存在，全球經濟衰退可能比之前更難以解決。」報告中指出。

CEBR 副主席 Douglas McWilliams 表示:「我們現在處於這樣一個世界，必須採取一定程度的財政行動，以避免面臨失敗。」他補充表示，政府支出可能會因財政寬鬆和可自由支配的支出而上升，他認為，政府能比中央銀行提供更多的支持。