〈美股反彈千點〉彭博：美代表團1月7日當週 赴中國進行貿易談判

據《彭博》引述知情人士消息表示，美國政府代表團將於 1 月 7 日當週前往北京，與中國官員舉行貿易談判。

消息人士說，美國副貿易代表 Jeffrey Gerrish 將負責帶隊，財政部負責國際事務的副部長 David Malpass 也將同行。美國貿易代表辦公室和財政部還未回覆評論請求。

這將是川習會達成 90 天休兵後，雙方首度面對面會談，先前雙方已先進行過電話討論。

美股週三 (26 日) 強力回彈，道瓊指數收高 1086.25 點，寫史上最大單日漲點，漲幅高達 4.98%。中美恢復談判，成為本週少見的利多消息。

北京本週也已宣布，進行第 3 輪關稅削減措施，從 1 月 1 日開始，降低 700 多種商品的進口稅，作為一系列開放經濟和降低國內消費者成本努力的一部分。

談判進行的 90 天期間，川普同意暫停約 2000 億美元中國商品加徵關稅。到目前為止，北京承諾恢復購買美國黃豆，並至少暫時降低對美國汽車的報復性關稅。

American Enterprise Institute 中國問題專家 Derek Scissors 表示，雖然美國貿易代表團將赴中談判，但還未見到川普政府所期待的大規模突破。他說，在 90 天談判期間的前段，甚至雙方沒有內閣官員會面，因此無法預測中方是否會做根本性的改變。

根據川普說法，整體談判事務由美國貿易代表 Robert Lighthizer 負責，但他不在首批談判人員之列。Lighthizer 先前表示，3 月 1 日是川普認可談判的最後期限。