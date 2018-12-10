需求+價格雙走弱 華邦電11月營收寫近9個月低點

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 公告 11 月合併營收 40.21 億元，受美中貿易戰影響終端買氣與價格走跌等因素影響，使營收月減 3.22%，年減 10.12%，為近 9 個月新低，也是今年次低；前 11 個月累計營收 474.99 億元，年增 9.56%，續創歷年同期新高，今年有機會改寫近 18 年來全年營收新高。

華邦電總經理詹東義在 10 月底的法說會上指出，雖然近期全球經濟充滿不確定性，但包括物聯網、車用、工業等領域，不斷有新應用出現，成為驅動需求的新動能，因此對未來市場需求並不悲觀，惟未來 2、3 季為關鍵時期，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是關乎未來市場發展的重點。

若單就第 4 季而言，詹東義指出，第 4 季需求得視市場狀況，將觀察終端買氣如何，產能會就市場狀況做調整。而從目前營收表現來看，除價格走跌外，美中貿易戰對終端買氣的影響似乎更趨明顯，使華邦電營收動能趨緩。

華邦電第 3 季 DRAM 與 NOR Flash 表現均持穩，加上業外收益挹注，使稅後純益達 28.4 億元，創 18 年來單季獲利新高，每股稅後純益 0.71 元；前 3 季稅後純益 65.67 億元，已超越去年全年的 55.5 億元，每股稅後純益 1.65 元。