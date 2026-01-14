鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-14 17:20

聯強 (2347-TW) 今 (14) 日表示，受惠於 AI 相關應用持續擴大，以及記憶體產業自 2025 年下半年起明顯復甦，營運動能於年末顯著轉強。第四季合併營收達新台幣 1,257 億元，創下單季歷史新高紀錄，季增 25%、年增 11%。若排除匯率影響，年成長幅度達 17%，反映實質需求穩健回升。

AI應用擴大與記憶體需求強勁 聯強去年營收逐季走揚 第四季創歷史新高。(圖：shutterstock)

從產品與業務結構觀察，聯強第四季成長動能主要來自記憶體、企業持續進行 AI 伺服器與高效能運算系統建置，以及強勁的 PC 需求。半導體業務單季營收為歷史次高，並改寫第四季同期新高，年成長 39%，其中記憶體、SSD 與硬碟的需求明確回溫，呈現倍數的成長。

‌



隨著 AI 應用持續擴大，對高容量、高頻寬記憶體需求顯著提升，在供應相對緊俏的市場環境下，客戶拉貨節奏維持穩定，成為推升營收的重要支撐。

商用市場方面，法人普遍指出，AI 導入已從雲端服務商延伸至企業與政府、教育單位，相關系統整合與專案型需求明顯增加。聯強商用加值業務第四季創單季歷史新高，季增 43%，AI 伺服器營收突破百億，顯示其在企業級市場與解決方案生態圈的佈局持續發酵。

消費市場第四季同步回溫，受惠主要手機品牌銷售動能延續，以及 PC 與電競產品需求改善，聯強通訊與資訊消費業務亦較前一季顯著成長，通訊業務更創 2017 年以來新高，反映消費信心逐步回穩。

從區域市場來看，台灣在 AI 伺服器、企業 IT 投資與 PC 需求帶動下，第四季營收年增 39%，表現最為突出。印尼受惠於民間消費力道持續、以及政府 IT 基建支出增加，再創單季營收歷史新高，並已連續七季刷新紀錄。紐澳受年終消費旺季與 PC 需求推升，第四季營收亦達歷史次高水準。大陸則隨著商用市場需求逐步回溫，第四季營收季增幅度顯著。

回顧 2025 全年，聯強合併營收達新台幣 4,106 億元，為歷史第三高水準；若排除匯率影響，與前一年度僅小幅下滑 1%。聯強表示，上半年營運表現受到對等關稅、台幣強升及前一年度高基期等因素影響，但隨相關不利因素於下半年逐漸淡化，營運動能呈現逐季回升走勢。全年半導體與商用加值業務營收皆為歷史次高，通訊業務創 2018 年以來新高。區域市場方面，紐澳與印尼全年營收同步改寫歷史新高紀錄，顯示長期通路與市場深耕策略持續奏效。