台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月10日

因應美中貿易戰變數仍大，鴻海董事長郭台銘下令集團加速全球供應鏈生產優化，並展開一系列精準移轉策略，重點鎖定美國、墨西哥、越南、台灣等地，以台灣為技術提升大本營，藉由台灣衝刺技術層次，強化集團競爭力並衝刺獲利。

我國 CRS 共同申報準則明（108）年上路，金融機構明年元月起將針對個人帳戶超過百萬美元還有新開立的帳戶做盡責審查，包括地址、電話、居住國資訊都是審查指標，金額未達標的帳戶在後（109）年底前也會清查整理，財政部保守估計首波清查會有萬人以上。

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰 12 月 3 日因癌症驟逝，然而，裕隆 (2201-TW) 一周來股價大漲逾 1 成，多數說法是接班底定穩軍心，或是股價低於淨值太多所致，然而，裕隆股價從 2011 年 7 月創下的高點 78.7 元至本周的 20 元，可說是連跌超過 7 年，本周股價卻有買盤積極進場，揣測關鍵因素之一，在於納智捷的未來。

經濟日報

鴻海產線挪移 從陸分散四地

台股擺盪 外資推演兩劇本

張南雄：大人物幫產業轉型

工商時報

台版肥咖條款 CRS 明年元月上路 百萬美元個人帳戶全都查

英國脫歐明表決 投行押注留歐機率高

落實金融消費者資料自主性

聯合報

台灣觀光逆差 敗掉千萬旅次觀光財

瑞銀：美元明年上半年仍強 亞太貨幣恐續跌

地震基金董座延任案 受矚目

蘋果日報

《蘋果》調查 年終可望多 1 成 台泥 儒鴻上看 10 個月

侯西峰欽點 拼命三娘總經理 林淑婷撐起漢來南霸天

中國時報

嚴凱泰病逝 陳莉蓮扛得住最難接班？

孟晚舟被抓 陸以牙還牙？驚傳美科技巨頭禁赴陸出差

華為公主遭逮燒到貿易戰 美股暴殺逾 500 點

自由時報

長期住院支出將增加 部分負擔上限明年起調高 1 千元

中國 20 年來最大規模新個所稅將上路 衝擊 40 萬台幹荷包

高雄林園工業區大停電 9 大石化廠一度停擺