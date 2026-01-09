鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 18:35

軟板廠圓裕 (6835-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 1.8 億元，月增 14.29%，年減 12.89%，全年營收 23.8 億元，年減 2.38%。主要受到記憶體短缺影響，消費型筆電客戶拉貨動能減緩，12 月營收不及上一年度同期。

圓裕 2025 年第四季營收 5.22 億元，季減 14.45%，年減 16.67%。

不過，圓裕指出，消費性電子產品相關 營收仍然穩定成長，12 月營收較上月回升，全年營收也維持與上一年相當。配合泰國廠產能開出，圓裕接單將更多元，包括近年布局高頻高速、醫療、高階商用等利基產品，以及更多樣的消費性電子產品，維持營收穩定成長。

圓裕長期與國際 EMS 大廠配合開發客製化產品，四大應用產品：商用筆電、消費性電子、軍工規、車用電子，雖然景氣各有短期波動，但整體而言接單穩定。因應全球供應鏈轉移建置第二生產基地泰國廠軟板及線材產能，目前泰國廠已進入驗收階段，預計第一季後段 SMT 製程小量試產、下半年進入量產。

圓裕指出，泰國廠產能開出之後，公司接單能力增加，尤其新設高頻高速實驗室，提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，將有利圓裕爭取 EMS 大廠更多品項大單。