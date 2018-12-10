台積電11月營收983.9億元 歷史第三高 Q4可望達標

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公布 11 月營收，達 983.89 億元，較 10 月下滑 3.1%，較去年同期成長 5.6%，累計前 11 月營收為 9416.43 億元，年增 6.1%，台積電 10、11 月營收已達 1999.39 億元，可預期第 4 季營收將順利達標，而從前 11 月營收來看，今年全年營收可望順利破兆元。

台積電預期，第 4 季營收以美元計算，估可達 93.5-94.5 億美元，較第 3 季成長 10-11%，新台幣營收則估達 2880-2911 億元，季增約 11-12%，可望再寫單季新高，以此概算，台積電 12 月營收約會落在 880-911 億元之間，皆較 11 月下滑，也反映客戶拉貨高峰過後的修正壓力。

台積電第 4 季受惠蘋果 A12 晶片出貨帶動，不過，隨著 iPhone 新品銷售頻傳不佳，市場也多擔憂，台積電第 4 季營運表現恐會落在低標。

台積電也預期，第 4 季在 A12 晶片出貨加持下，7 奈米營收比重將達 2 成以上，全年比重將逾 1 成，明年除手機晶片，包含高速運算等新品，也將導入 7 奈米製程生產，7 奈米營收可望較今年倍增。

台積電今年也三降全年目標，估全年營收以美元計算約較去年成長 6-7%，雖符合產業成長幅度，但已不如年初預估的逾 1 成，主要是因虛擬貨幣相關需求修正的影響。

就明年第 1 季，隨著蘋果新品銷售不佳，外資預期，台積電第 1 季營收將持續修正，降幅恐較市場預期還多，估季減幅將達 14-16%，另外市場也傳，台積電為了維持穩定接單動能，已開始調整接單價格，雖然市場多認為此僅為傳言，但顯然蘋果手機銷售不佳影響下，台積電第 1 季淡季效益恐相當劇烈。

此外，台積電總裁魏哲家日前也透露，將重啟 8 吋廠生產計劃，地點在南科晶圓六廠旁，市場解讀，台積電是瞄準未來車用高電壓晶片需求，因此擴充相關產能，據傳台積電是用 90 奈米製程設備轉為 8 吋廠使用，藉此達到導引客戶到先進製程，同時又可發展 8 吋廠的雙重目的。