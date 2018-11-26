美股跌成這樣 Fed是最後的救世主嗎？

聯準會 (Fed) 是目前唯一有能力阻止華爾街大跌的動力。道瓊指數自 10 月初以來下跌約 2400 點，部分反映了市場擔心 Fed 的升息力道超過經濟所能負擔。與借貸成本相關的住房和汽車產行業，已經受到衝擊。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 表示，投資人認為「Fed 正陷入政策失誤」。

Fed 在 12 月將再次升息，這是 2018 年的第 4 次，這幾乎是非常確定的事。但華爾街的多頭希望 Fed 主席 Jerome Powell 在 2019 年表示放緩步伐。Fed 可能會在週四 (29 日) 發布 11 月會議紀錄時透露一些線索。

Fed 的轉變將大大有助於抑制華爾街對即將到來的成長放緩和美中貿易戰的擔憂。

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，Fed 的政策「在 2019 年可能不會比目前擔心的那麼激進，這要歸功於不存在工資成長衝擊以及美國和全球利率間的差距越來越大。」

《CNN》分析指出，不只是投資人希望 Fed 重新考慮其戰略。川普總統多次指責 Fed 應對股市重挫負責。

美國全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 首席經濟學家 Lawrence Yun 指責近期房價下跌導致利率上升和房價上漲。在 10 月上揚之前，成屋銷售連續 6 個月下降。Yun 敦促 Fed「重新評估」其政策，以幫助「減輕首購者的財政負擔」，並「確保股市暴跌不會對經濟造成持久性損害」。

但是，先別期待 Fed 可能退讓。在分析 1994 年以來的所有 Fed 會議後，高盛認為，如果股市大跌與信貸市場的重大壓力和經濟成長疲軟相吻合，那麼股市大跌更可能讓 Fed 感到擔憂。例如，Fed 在 1994 年 5 月和 2004 年 8 月繼續升息，因為股市在這段經濟強勁成長期間出現了下滑。

而如今，信貸利差只是適度擴大，成長依然強勁。沒有太多經濟學家認為經濟衰退即將到來。這就是為什麼高盛仍然預測從現在到 2019 年底再升息 5 次。

雖然最近幾週股市陷入困境，但它們並未陷入全面危機，至少目前還沒有。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在報告中寫道：「可能進行防守，但毋須恐慌」。

他特別點出導致 Fed 改變方向的先前股市恐慌，包括 2007 年次貸危機、2000 年科技泡沫的破滅、1997 年的亞洲金融危機和 1987 年的黑色星期一。

Hartnett 表示，「Fed 的緊縮週期總是以重大金融事件結束」。換句話說，在出現問題之前，投資人不應該押注 Fed 會轉變政策方向。