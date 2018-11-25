〈鉅亨看世界〉市值投資已落伍

過去當談論到股市表現，公司市值對股價走勢有一定影響，但在過去 10 年左右時間，投資人發現用公司市值大、小來預測股票後市的方式已失靈，雖然總市值愈高的企業，往往代表在該產業上的影響力愈大，市場通常也會給予的較高評價，但分析師認為，持續低通膨增長的環境，可能是造成目前美股大、小型股走勢差不多的重要原因。

在將近一個世紀以來，美股小型股與大型股之間的相關度，大略遵循著可預測的模式，但在過去 10 年左右的時間裡，情況有所變化，公司大小與股價走勢的關聯，已變得較不可預測。



舉例來說，自 1926 年以來，美股共出現了 6 個時期小型股表現優於大型股，而大型股表現優於小型股的時期亦出現 6 次，據投資機構 Leuthold Group 的數據顯示，前者平均持續了 6.1 年，而後者平均維持 6.4 年。

而在 19 世紀年代，美股投資人的交易習慣是，看對一個趨勢之後，即長期持有並獲利，如在 6 個小型股表現優於大型股之時期，投資人即會湧入小型股投資，然後長期持有，直至趨勢改變才獲利了結。



而過去美股投資人可以透過長期持有大型股或小型股之方式獲利，主要是因為大、小型股風水輪流轉平均需要 6 年以上時間，意即為在大型股強勢時期只要投入大型股即可持續獲利，反之在小型股強勢時期，即投入小型股。

但此該歷史數值已不適用。

2018 年上半年，小型股羅素 2000 指數報酬率優於大型股羅素 1000 指數達 4.8%，但在那之後，截至本週為止，美股小型股表現卻落後大型股 7.7%，代表著大、小型股的走勢，在短期內發生劇烈變化。

上述情況不僅是在今年發生的異狀，據 Leuthold 的數據顯示，小型股與大型股的相對表現，自 2005 年以來一直呈現無趨勢可循的情況，這是過去 90 年以來，大、小型股無明顯贏家的最長時期。

羅素 1000 指數與羅素 2000 指數走勢

Leuthold 的投資策略長 Jim Paulsen 指出，以歷史數據來看，按照當時趨勢來投資當時趨勢的大市值股或小市值股，通常可抓住強健的表現機會。然而，在過去 13 年中，按照市值評價的邏輯來進行投資，獲利機會反而較小，且需要大量專業的研究。



分析師指出，持續低通膨的環境可能是罪魁禍首，因當產品價格下跌時，小公司會感受到較大的痛苦，因這些公司的利潤率往往較低，且應對銷售額下滑的能力也較差；另一方面，當價格上漲時，小企業較能將上揚價格轉嫁給消費者。

舉例來說，在第二次世界大戰和 1970 年代的高通膨時期，小型股表現良好，但在 1980 年代早期的通貨緊縮時代，小型股卻陷入困境。

過去，美國的通膨週期趨勢明顯，小型股和大型股之間的關係也是如此。但自 21 世紀初以來，通膨一直保持穩定，故若這種情況持續下去，採取長期買入並持有的投資者，可能會發現報酬率不如以往。

分析師認為，在現今的市況之下，投資人需要更頻繁的進行交易，時時變換手上的投資組合，以快速捕捉股市變化的趨勢，若依賴過往利用大、小型股之間的相關度試圖取得良好報酬，這將變得更具挑戰性。



Paulsen 建議投資者減少以市值評價為邏輯的投資策略，直到通膨回歸其長期的趨勢。CFRA 的 ETF 和共同基金資深研究主管 Todd Rosenbluth 亦對此表示贊同，Todd Rosenbluth 指出，投資者需在投資組合中同時擁有大型股和小型股，而不是只選擇持有其中一種類型的股票。



為避免投資組合受到公司市值影響，其中一種解決方式即是持有等權重的投資組合，例如 Invesco 羅素 1000 等權重 ETF (EQAL) 和 Invesco 羅素 2000 等權重 ETF (EQWS)。雖然這樣的基金在大型股表現良好時，回報可能會劣於大盤，但這樣的策略可在小型股領先時，提供投資人更好的保護。