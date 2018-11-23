摩根士丹利：Fed言論可能轉鴿派 估明年升息僅2次

摩根士丹利表示，Fed 可能很快會改變措辭，以更謹慎態度處理升息議題。

金融市場波動不定，貿易戰和全球成長放緩等情形更惡劣，這些是 Fed 升息態度可能轉變的原因，從自動升息的態度，轉為看成長強度而定。

摩根士丹利 Hans Redeker 貨幣分析團隊週四報告指出，「美國經濟已經翻身，但仍以超出潛力的速度成長，意味 Fed 目前會持續升息。然而，Fed 以前慣用的鷹派升息可能轉為鴿派升息。」

摩根士丹利指出，借貸成本上升以及對經濟造成的衝擊，這示意 Fed 必須謹慎處理貨幣政策。收益率已須攀升來吸引外資流入美國，這已滲透至經濟中資金成本敏感的部分，包括房市和車市。

他們預期 Fed 明年只會升息 2 次，同業高盛和摩根大通都預期 4 次。

Fed 今年預計將升息 4 次 (第 4 次是 12 月 18 日至 19 日的會議)，投資者可望在未來數週窺探鮑爾與其同僚預計 2019 年對於升息的態度。

Fed 副主席 Rich Clarida 週二在紐約發表演說，Fed 主席鮑爾週三則在紐約經濟俱樂部 (New York Economic Club) 發表演說。下週四 FOMC 將發布 11 月會議的會議紀錄。12 月 5 日鮑爾將至國會發表證詞。