川普喊也沒用！高盛：歷史借鏡 Fed將堅持升息之路

儘管近期股市出現拋售潮，高盛分析師認為，以過去 25 年的歷史來看，Fed 仍會堅守目前的升息之路。

美國期貨市場推測，週三開盤時會返回買盤，但全球貿易緊張情緒，加上對科技業成長狀況的擔憂，已經推動近日「削減風險」的情緒，週二交易之後，道指和 S&P 500 已經吐回今年先前所攢下來的所有漲幅。

然而，美國根本的經濟面仍舊強勁，10 月就業機會增加 25 萬個，且第三季成長年率 3.5%。

美國川普總統週二喊話，稱他擔心升息恐怕會讓成長窒息，Fed 應該考慮一下是否改弦易轍。

川普對記者表示，「我希望看到 Fed 調降利率，我覺得利率太高了，我認為我們面臨的 Fed 問題比其他問題還大。當然，科技股也有一些問題。」

除了川普，不少專家學長也認為 Fed 應該三思。

賓州大學沃頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 認為，市場走勢顯示，投資人認為 Fed 升息速度太快。

一些市場專家預測，國外經濟成長放緩的跡象恐迫使 Fed 暫停明年積極的升息計畫。

美國 DWS 投資長 David Bianco 本月 20 日報告指出，「考量到通膨受壓抑，且未來成長趨緩，Fed 應該減緩升息速度。」

然而，高盛最新分析報告顯示，Fed 恐怕不會因股市沉淪而推出更多量化寬鬆政策。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 週二晚間發布報告，除非 Fed 看到美國金融狀況更深度的下滑，否則不會傾聽川普或其他人對利率的呼籲。

報告指出，「回溯 1994 年以來所有股市重大下挫，我們發現 Fed 只有在其他金融狀況 (如信貸息差) 也持續明顯惡化的時候，或者成長低於潛力的時候，才會推行更多量化寬鬆政策。」

高盛指出，雖然信貸息差已經擴大，顯示一些企業面臨壓力，但美國經濟成長仍「明顯高於潛力。」

研究指出，只有在股市拋售潮和金融條件廣泛緊縮同時發生，或者瀰漫成長轉疲的氣氛，否則 Fed 的思維不會受影響。

高盛補充，自 1994 年那波市場拋售潮期間，Fed 調降資金利率之後，多數時間降息都發生在美國經濟衰退，或者即將自經濟衰退復甦的時期。

今年 Fed 已經升息 3 次，市場預期年底前還會再升息一次。高盛預期今年 12 月將再升息一次，明年再另外升息 4 次。(但央行本身估計明年升息 3 次)