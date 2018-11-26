馬斯克：特斯拉今年稍早時差點陣亡

美國電動車製造商特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 接受 Axios 訪問，節目週日 (25 日) 於 HBO 播出，他表示，為了克服 Model 3 的生產瓶頸，今年稍早公司正以瘋狂的速度燒錢，只差數週就將陣亡。

馬斯克表示，今年春季和夏季特斯拉試圖提升 Model 3 的生產數量，因此公司「瘋狂失血」，若他們無法在短期內解決生產的問題，特斯拉將會死亡，在他們終於達到目標之前，該公司僅剩幾週的存活時間。

特斯拉 Model 3 的生產目標為每週 5000 台，然而該車款卻深陷「生產地獄」，馬斯克表示，為了解決問題，他連續數週皆睡在工廠中，他也坦承，他那時候的狀態已接近極限，認為沒有人應該如此認真工作。

馬斯克表示，他當時 1 天工作 22 小時，每週工作 7 天，是很痛苦的經驗，他的身心靈皆受創，他面臨不得不如此認真的情況，因為特斯拉面臨破產邊緣。

特斯拉情況在今年第 3 季大幅好轉，獲利達 3.115 億美元，換算成每股純益 (EPS) 為 1.75 美元，優於分析師預期。去年同期則是虧損 6.179 億美元，或每股虧損 3.70 美元。

特斯拉表示，第 4 季 Model 3 的生產量和交貨量預期將持續提升，Model 3 和 Model X 全年交貨量維持於 10 萬台。11 月初時，馬斯克表示，特斯拉已不再面臨死亡威脅，而且該公司未來預計將持續繳出正向現金流表現。

特斯拉股價今年以來上漲 4.6%，優於大盤標普 500 指數虧損 1.5% 的情況，該公司股價 23 日收於每股 325.83 美元。