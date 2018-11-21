美股、債連袂下跌 瑞銀：分散資產組合抵禦市場波動

美國股債與油價昨晚 (20 日) 全面下跌，由於美股向來與台股緊密連動，這波跌勢讓市場利空氛圍揮之不去，但瑞銀認為，在股市異常波動之際，建議分散資產組合，至於握有債券者，可考慮投資級別與政府公債。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）表示，美股近幾年漲勢幾乎都靠科技股撐場，但現在科技股反而成為美股絆腳石，納斯達克指數從 10 月以來，漲幅落後全球股票，標普 500 指數今年的漲幅全面吐回。

此外，美國期油也跌破 55 美元，高收益及投資級別企業債券（美元及歐元）今年更是全面下滑，美國資產看似光環消退，但施德銘（Dominic Schnider）建議，在異常波動的時代，必須確保資產組合適當地分散，此刻不宜斷然拋售相關資產。

瑞銀表示，沒有單一市場能夠永遠保持領先，回溯 2002 至 2007 年期間，美股落後於新興及已開發市場（不含美國）股市，MSCI 新興市場指數上升 353%，而 MSCI EAFE（歐洲、澳大利亞及遠東）指數也漲了 129%，標普 500 指數僅微升 43%。整體而言，股票類別年度回報自 1999 年以來，美國只有一次拿下第一，新興市場卻有九次領先。

施德銘（Dominic Schnider）說，美國政府去年祭出的減稅措施，推升美國企業獲利成長，並拉抬美股走勢，但要注意的是，減稅消息的「有效期」只維持到 10 月，預期減稅的利多因素明年恐將消失。

此外，美股自 11 月中旬以來，12 個月歷史本益比大概是 17 倍，跟 30 年來平均水平相當，但是新興市場及歐元區股票較長期平均水平，分別出現 24% 及 18% 折讓。如果 20 國集團峰會傳來正面消息，對受中美貿易摩擦過度打擊的新興市場及歐元區股市而言更是一項利多。

另外，企業債市也一片哀號。高收益及投資級別企業債券（美元及歐元）今年全是負報酬，是 2008 年起首次 4 個類別的指數同時掉進負數區域，建議近年增加信用風險的投資者，重新考慮投資級別及政府債券。

在高收益債券部分，預估美元 BB 級將跑羸 B 級債，但美國高息債現在還比較貴，因此建議可留意亞洲高收益債。