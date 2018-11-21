一夕改口 祖克伯讚揚臉書營運長 稱會再合作多年

臉書 (FB-US) CEO 馬克祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週二 (20 日) 晚間接受《CNN》專訪時表示，他將繼續擔任臉書董事會主席，並讚揚 COO Sheryl Sandberg 的工作努力。

《紐約時報》上週報導了臉書如何試圖轉移社會大眾注意力集中在該公司的爭議上，包括劍橋分析公司的醜聞，以及俄羅斯人如何利用臉書平台來影響 2016 年美國總統大選。在報導披露之後，許多人質疑祖克伯是否應該辭去董事會主席職務。

在接受《CNN》專訪中，祖克伯被問及在公司最新披露醜聞之後，他是否會辭去臉書董事會主席的職務。由於祖克伯在董事會中握有投票控制權，這意味著他必須自願主動才能辭去他的職務。

不過他在專訪中強調，「我現在並不認為這有任何意義」。

祖克伯還被問及 Sheryl Sandberg 的角色，在公司發生一系列醜聞後她是否能繼續保有這份工作。他對 Sandberg 過去的幾年在公司的工作大力讚揚，並補充說，他希望這兩個人能夠繼續合作多年。

《華爾街日報》上週末的一份報導指出，祖克伯將許多困擾臉書的問題都歸咎到 Sandberg 和她的團隊頭上。根據該報導，祖克伯對 Sandberg 的批評是「喋喋不休」。

祖克伯說，「Sheryl 是這家公司非常重要的一部分，並且正在為解決我們遇到的幾項最大問題做出很多努力。」「她一直是我 10 年來的重要合作夥伴。我為我們共同完成的工作感到自豪，我希望我們能在未來幾十年內共同努力。」