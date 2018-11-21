美盛：貿易緊張局勢令九成投資者考慮調整資產配置

美盛環球資產管理公司進行的2018年環球投資調查結果顯示，香港對現時中美貿易緊張局勢感到憂慮，多達90%投資者預期將調整資產配置。被問及打算以什麼投資行動應對貿易緊張局勢時，35%受訪者表示將會增持固定收益債券。其次，29%投資者預期把部分投資套現，並轉持現金。

美盛環球資產管理董事總經理及產品專家團隊主管Richard Gillham認為，防禦性股票和投資級別債券均有助分散資產配置，在一定程度上可減低投資組合所受的市場衝擊，無需因轉持現金而放棄潛在升幅。另外，29%受訪者表示將把握現時貿易局勢緊張機會增持股票，可能買入處於超賣水平的股票。這項策略較為進取，但可望提供潛在回報。

在投資者信心方面，調查亦顯示，香港投資者偏好本地市場的比例處於區內第二高水平，52%投資者認為香港市場將於未來12個月提供最可觀的投資機會。於亞洲，只有中國內地投資者偏好本地市場的比例高於香港投資者，佔64%，但這可能與內地投資者面對海外投資限制有關。

目前市況下，香港受訪者顯著偏好長線投資，69%受訪者表示未來五年擬增持相關資產。在現時投資組合中，提供恆常收益的資產僅此其後，佔56%，而其中超過50%持倉為派息股。主動型管理投資則佔38%，排名第三位。

美盛環球資產管理董事、大中國及南韓分銷主管曾劭科表示，鑑於環球政治及經濟前景不明朗令市場波幅重現，香港投資者可把握機會，考慮投資於管理波幅的投資基金，這類基金有助管理下行風險，並具備有利條件，應可率先參與市場升勢。

而在中美貿易摩擦下，Richard Gillham認為貿易摩擦對美國本土影響並不是很大，且對股市持樂觀態度，雖然波幅增加，但在基本面仍然良好的情況下，將帶來更多的機會而非挑戰。他認為，從匯回金額及減稅等多方面來看，美國財政政策帶來的經濟刺激作用遠大於貿易關稅擔憂。此外，他又指出，根據12項曾經預示美國經濟衰退指標來看，目前包括信貸息差、工資增長、零售銷售以及就業信心等11項指標均顯示美國經濟擴張趨勢，僅有貨幣供應一項發出審慎觀察信號，因此他認為美國目前看不到任何經濟衰退跡象。在美國經濟基本面向好情況下，美股亦逃不過跌勢，曾劭科則解釋稱，這並非股市下跌，而是波幅回歸正常水平，過去波幅不大，所以稍有回落便帶動緊張情緒，但短時的修正機會大於持續性調整，當下環境是機會多過挑戰。

而港股方面，曾劭科認為2017年股市只有單邊升幅，而近來股市波幅恢復正常，明年股市會比較樂觀，相信隨著美股前景樂觀，全球投資信心都會隨之回升。板塊方面，他認為金融股會隨著加息因素而受惠，但亦提醒貿易相關股份或許還有下調空間。

對2019年全球經濟展望，Richard Gillham則認為環球經濟將維持增長及溫和通脹，但各國央行利率正常化步伐不一哦那個市場不明朗因素增加，此外貿易政策已將帶來重大風險，對於投資者來說波幅較低的投資更顯現吸引力，但強勁的主動投資策略將成為波動市況下的致勝關鍵。

文：鄒舒惠