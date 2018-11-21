小摩：美經濟增長預期將放緩 明年增速恐不足2%

受到財政和貨幣刺激力道放緩，以及美中貿易戰的影響，摩根大通的經濟學家認為，明年美國經濟增長恐將放緩，預期經濟增速為 1.9%；高盛的經濟學家亦認為明年經濟增長將顯著放緩，對明、後年的經濟增速預期為 1.5%。

摩根大通預計，聯準會 (Fed) 將在 2019 年維持漸進的升息步伐，預期 12 月將升息 1 碼，明年再調升利率 3 碼，將聯邦基金利率提升至 3.25%-3.50% 區間。

聯準會 9 月發布的利率點陣圖

市場參與人士擔憂，聯準會的升息速度將超過市場可承受程度，如房產和汽車產業已開始感受到影響，對此小摩的全球首席分析師 David Kelly 認為，明年經濟增長應該將會放緩，這可能驅使聯準會改變強硬升息步伐。

對於美股最近暴跌的看法，Kelly 表示美股尚未進入熊市，一年出現 10% 的修正是很正常的事情。美中貿易戰有可能觸發經濟衰退，但他認為川普內閣會在衰退發生前，重新審視關稅政策。

今年初受到稅改和刺激措施的帶動，2018 年第 2 季經濟增長達到高峰值 4.2%，摩根大通預測，今年第 4 季增長率將放緩至 2.5%，而明年第 1 季和第 2 季的預期增長將分別為 2.2% 和 2%，第 3 季將下降至 1.7%，第 4 季進一步走低至 1.5%。

小摩經濟學家表示，貨幣政策將逐漸趨近於中性，財政政策將在 2019 年持續提供支持，但力道低於 2018 年。此外，他們預測，貿易戰的關稅政策，將在明年造成更明顯的影響。

經濟學家指出，明年若對中國進口產品課徵 25% 的關稅，被課徵的關稅額將因此增加 1000 億美元，而這些成本將在消費者身上。按核心 PCE，通膨應以 2.3% 的速度增長，能源價格下跌和美元走強應能控制通膨，但關稅實施可能會造成一些通膨壓力，使 2019 年通膨多加速 0.2%。



經濟學家認為，在這種情況下，聯準會應會每一季升息 1 碼，並在明年底前將聯邦基金利率提高至 3.25% 至 3.50% 區間，略高於約 3% 的中性利率。然而，若全球經濟存在風險，或美元大幅走強，聯準會升息次數可能會減少。