「跪舔」五年後 谷歌終於有望將DeepMind融入

橫掃圍棋界的英國人工智慧公司 DeepMind 有了新家：谷歌健康。隨著此前約定的五年收購期限臨近，谷歌也正重新審視 DeepMind 的價值。

11 月 14 日， DeepMind 宣布旗下的健康部門 DeepMind Health 以及負責推進「Streams」（幫助醫生更快識別和診斷患者病情的行動 APP）團隊將調整合併到 Google 最新成立的「Google Health」部門中，原子公司 DeepMind Health 將不再作為獨立品牌存在，但 DeepMind 的其他部門仍將保持獨立。

DeepMind 的部落格原文寫道：「我們很高興能夠在 DeepMind 和谷歌的這一旅程中發揮自己的作用，為世界各地的患者和臨床醫生服務」，「作為一個研究機構，DeepMind 將繼續與學術界，NHS 及其他地區的合作夥伴一起開展基礎健康研究。在未來幾年，我們期望人工智慧幫助科學家在從蛋白質摺疊到圖像分析等各種問題上取得變革性進展，從而可能改善醫學診斷，藥物發現等等。」

英國金融時報對此分析稱，DeepMind Health 轉移到谷歌麾下將使得其旗艦應用程序 Streams 更好地擴張。

合併 DeepMind 前後，Google 的板塊變化（數據來源：CBinsights，動脈網製圖）

「Google 對我們來說是一個至關重要的合作夥伴, 從數據中心的能源效率到 Android 電池壽命和 Google Play，我們與他們密切合作」，DeepMind 首席執行官 Demis Hassabis 對金融時報表示，「而現在，我們有了更多的合作，這也反映出我們的技術更驅成熟這一事實」。

但這一收購舉措也引發了有關英國患者數據處理的敏感問題，不少媒體和相關業界人士擔心，把 Streams 應用團隊交給 Google，似乎違背了 DeepMind 在 2016 年 7 月被發現非法持有英國人民醫療健康資訊後發表的言論——「DeepMind 從 Google 自主營運，我們從一開始就明確表示，患者數據在任何階段都不會與 Google 帳戶，產品或服務相關聯或關聯。」

據悉，Streams 與 Royal Free NHS Trust 簽訂了為期五年的協議，允許他們使用經過 Streams 處理的 160 萬英國患者數據，與此同時，Streams 最近還與 Taunton 和 Somerset Trust 簽署了另一項協議。

Google 接下來着重要注意的也許就是數據隱私問題，畢竟，對於搜尋引擎占很大業務板塊的公司來說，消費者對谷歌保留個人數據隱私能力的信任至關重要。

CBInsights 的 Krishnan 先生表示，「DeepMind 已經在 NHS 的後端建立了一個新的能讓第三方接入其中的 IP 基礎設施」，「這是一個有利可圖的機會，但也是最難擴張的機會之一，因為它們必須融入醫院，而這將是一個漫長而艱難的過程。」

以擊敗 AlphaGo 而名聲大噪的 DeepMind 成立於 2010 年，總部位於英國倫敦，目前擁有 700 多名員工，他們的研究方向是開發通用自我學習算法，並 2014 年被谷歌以閃電般的速度及 4 億英鎊的價格收購。當時，這一交易的競爭對手還有 Facebook。

根據新智元在去年年初編譯的對谷歌、微軟、Facebook、IBM 等巨頭間的 AI 實力的分析，以及結合之前 Yann LeCun 關於幾家公司誰的 AI 最強的回答，DeepMind 被認為是科技公司里 AI 研究領域的 No.1，其領先之處表現在論文的發表數量和覆蓋領域，以及人才梯隊方面。

但值得注意的是，在 AI 領域，研究成果與商業化之間仍然存在一條鴻溝，即便是有領先算法的 DeepMind 也不例外。

根據 2017 年 10 月英國政府發布的資料顯示，DeepMind 在 2016 年虧損 1.235 億英鎊（約合 1.62 億美元），雖然其母公司 Alphabet 同年總盈利為 190 億美元，但 1.62 億美元不算是小的數額了。

此外，由於 DeepMind 的法律費用也在飆升，從 2015 年的 144881 英鎊增至 658144 英鎊。據外媒猜測，這高幅度上升的背後，可能和 DeepMind 被發現非法持有英國人民醫療健康資訊有關。

英國金融時報早在今年 6 月就報導稱，Alphabet 已經開始質疑 DeepMind 燒錢的合理性，並敦促其儘快說明商業模式。

外界猜測，這或許是此次 DeepMind 願意將其健康業務併入 Google Heatlh 旗下的原因，畢竟此舉確實能夠幫助其進一步開發商業用途研究，即便在前些年與 Google 的關係越來越弱後，DeepMind 仍舊願意重回 Google 的懷抱。