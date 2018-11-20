高盛展望美國經濟：2019年可能顯著放緩

2018 年內，美國經濟表現較好，亮眼之處主要在於：GDP 增速有望超 3%、失業率處於 48 年新低、就業市場空前火爆、通膨回升至接近目標值 2%。

如今，市場正在討論，這樣的增長勢頭能維持多久。

高盛經濟學家 David Mericle 及首席經濟學家 Jan Hatzius 在最新發布的研報中認為，受金融市場狀況收緊和財政刺激效果消退的影響，2019 年經濟增速可能顯著放緩，但目前看來，市場無需擔憂衰退。

首先，在宏觀經濟方面，美國就業增長強勁，未來工資水平存在上升動力。當前通膨率無限接近目標值，但經濟中存在通膨超標的風險。

其次，在金融方面，聯準會極有可能在 12 月升息，高盛預計 2019 年還將升息 4 次，至 3.25%-3.50%。由於就業情況仍然超好，聯準會很可能在失業率出現回升之前保持升息步伐，預計持續至 2020 年。

根據過去的經驗，就業市場的火爆將提升經濟衰退的風險。但高盛認為，當前的狀況表明，經濟過熱風險和金融失衡風險都不高。長期來看無需太過擔憂經濟衰退，經濟將繼續擴張或維持現狀。

因此，總體看來，美國經濟增速可能在 2019 年內大幅下降，經濟中存在的過熱風險將被適度的下滑所緩解，使美國經濟的擴張期維持更久。失業率或將在 2020 年續創新低，達到 3%，薪資增速也將快速提高。

高盛預計，聯儲將在 2019 年內繼續保持漸進升息步伐，最終利率將提升至 3.25%-3.50%。

經濟展望：增速放緩，通膨上行

高盛的分析中將金融市場狀況收緊和財政刺激效果消退作為兩個影響經濟增長的主要因素，並分開討論。2018 年第第三季至 2019 年中旬，貨幣政策繼續收緊，財政刺激持續減弱，兩因素作用方向相反，對經濟增長的促進作用逐漸下降，經濟增速趨緩。

高盛預計，在此期間經濟將逐漸降溫，2019 年上半年維持原有增長趨勢，隨後增速逐漸下行。

就業方面，市場的冷卻將是漸進的。在過去的 6 個月裡，每月平均非農就業增長為 215,000 人，高盛預計即便未來可能存在下滑，但並不會達到此前所預期的 90,000 人，相反，失業率還將繼續下降至 3%，低於此前高盛在 2% 通膨水平下的自然失業率預期值 4.5%。

其他調查顯示，當前美國就業情況是史上最佳，各類指標都呈現出強勁的就業增長動力。高盛預計，到 2019 年，美國薪資增速將達到 3.25%-3.5%。

通膨方面，高盛認為，明年美國的核心個人消費支出（PCE）也將繼續攀升，達到 2.25%。主要原因在於，未來一年裡薪資增長強勁，產品市場遭遇產能限制，貿易問題將帶來額外關稅，以及國內新增網路銷售稅，諸多因素都將對產品價格構成上行壓力，美國存在通膨超標的風險。

貨幣政策展望：升息周期的最後衝刺

高盛綜合聯準會官員觀點以及市場觀點分析認為，接下來三次升息直至 3% 是沒有爭議的，除非經濟遭遇重大衝擊。聯準會官員最近的評論顯示，大多數人認為，在經濟中的就業市場超過目標之際，轉而採取寬鬆的貨幣政策是不合適的。當利率超過 3% 後才會開始討論這一問題。

除升息次數外，高盛還列舉了三個值得市場注意的重點。

首先，關注資產負債表正常化的結束。高盛預計，聯準會的縮表進程將於 2020 年初結束，屆時銀行儲備將為 1 兆美元，總資產負債表規模降至 3.6 兆美元。

其次，關注聯準會對超額準備金率的調整。由於目前的聯邦基金利率略低於目標上限 5 個基點，高盛預計聯準會將在 12 月的議息會議上僅提高利率 20 個基點，2019 年的升息進程中將提高超額準備金率。

第三，聯準會新聞稿宣布，將開始考慮替代貨幣政策框架的問題。高盛預計，2019 年 6 月聯準會舉辦的會議值得關注，屆時聯準會內外人員將共同對該內容展開討論。

經濟衰退的風險：無需擔心，擴張或將繼續

儘管經驗表明，超強的就業可能為經濟帶來衰退風險，但高盛認為，美國當前的經濟不存在這種困擾。

主要原因在於，當前的菲利普斯曲線平坦且符合聯準會的目標。因此，勞動力市場的擴張將不會在當前的經濟情況下加劇通貨膨脹，而是保持通膨率微微高於目標水平，經濟穩步擴張。

高盛認為，對美國經濟的擔憂主要來自兩方面：經濟過熱和金融不穩定。但這兩類風險拖累經濟衰退的可能性十分微弱。

經濟方面，數據顯示，美國當前的通膨率剛好在 2% 的目標上下，單位勞動力成本的增長率也穩定在 2%，家庭通膨預期和通膨補償數據均處於平均線以下。

金融方面，私人部門財務平衡數據相當穩健，儘管商業房地產價格存在泡沫，但貸款標準正在收緊，國家財政可持續性也未顯示出經濟存在衰退跡象。

高盛認為，2019 年之後最明顯的衰退風險可能是較低的潛在增長率所帶來的。高盛對 2020 和 2021 年的經濟增長率預期值為 1.5%，一些正常的波動可能會提高經濟負增長的風險。但目前來看，經濟的擴張還將繼續，衰退的風險較小。