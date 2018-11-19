本週操盤筆記 (1119-1123)

1. 澳洲央行 (RBA) 公布 11 月利率會議紀要：

本月初 11 月份澳洲央行已召開過利率會議，該國委員們仍決議維持利率不變，累計澳洲央行維持利率在歷史低點 1.5% 已長達 23 個月，澳洲央行在會後聲明中表示，該國仍需要低利率支撐經濟，目前澳洲央行經濟前景已顯著改善，同時失業率亦已低至 6 年低點。

而雖然澳洲央行強調經濟已改善，但市場經濟學家仍認為，在中國經濟處於下行階段的拖累下，大量仰賴中國原物料進口的澳洲經濟，恐怕也是很難樂觀看待，凱投宏觀 (Capital Economics) 資深經濟學家 Marcel Thieliant 即認為，澳洲 GDP 成長率明年可能進一步下滑至 2.5%。

2. 歐洲多國公布 11 月製造業 PMI：

本週包括日本、法國、德國、歐元區等已開發經濟體，都將公布 11 月製造業採購經理人指數 (PMI)，其中又以德國和歐元區的經濟狀況最令市場關注。

市場經濟學家分析，目前整體歐洲經濟狀況最大的不確定性，即是全球貿易戰正對德國汽車製造業帶來極大壓力，德國聯邦統計局上週三 (14 日) 公布第三季 GDP 季增率為 -0.2%，創下三年來首見經濟萎縮，不僅如此，德國官方亦宣布下修 2018 年 GDP 成長率自 2.7% 下修至 1.8%，凸顯貿易戰正全面衝擊德國經濟。

3. 美國公布 11 月 Markit 製造業 PMI：

本週五 (23 日) 美國將公布 11 月 Marlit 製造業 PMI，市場預期製造業 PMI 將進一步自 55.7 擴張至 55.9，預期將創下近五個月新高。

市場經濟學家分析，目前整體美國經濟狀況最大的不確定性，除了貿易戰的美中衝突之外，即是 Fed 的升息步伐，美國聯準會 (Fed) 多位官員在 11 月的利率會議上暗示持續「漸進式升息」步調不變，但 Fed 官員也同時對於全球經濟成長放緩也逐漸感到憂心。

市場主流經濟學家分析，Fed 官員很可能在傳達升息循環正步入尾聲、美國經濟恐將「見頂」，甚至前美國財政部長、前哈佛校長桑默斯 (Larry Summers) 更大膽預測：美國經濟 2020 年前陷入衰退機率高達 50%。

4. 加拿大公布 10 月 CPI：

本週五 (23 日) 加拿大也將公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率，上月加拿大 CPI 年增率為 2.2%，雖然已見到通膨下滑，但該國央行表示，目前加拿大通膨預期仍是高於央行的 2% 通膨目標，暗示升息循環暫不停歇。

統計自 2017 年以來，加拿大央行已經五次調升利率水平，自 0.5% 上升至現行的 1.75%，加拿大央行總裁波洛茲 (Stephen Poloz) 曾在 10 月利率會議上再次強調：「我們的工作是要防止經濟過熱，防止未來的通膨壓力。」

雖然市場有許多經濟學家擔憂，加拿大高速的升息速率，恐怕將導致該國房貸戶無法負擔過快的利息漲幅，但目前加拿大的現實狀況是，許多房貸戶似乎尚未意識到利率飆漲所帶來的利息負擔風險。

加國此前公布 10 月未償還房貸為 2620.5 億加幣，比上月再增加 12.0 億加幣，年增率高達 6.06%。