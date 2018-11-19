躺着賺錢的時代即將終結！一個信號恐成美股牛市終結者

當前 10 年期 - 2 年期美債利差正處在十年來最低的水平，若美債殖利率倒掛那一天真的到來，或許美國銀行貸款也要開始收緊了。

據彭博社等多家媒體報導，當被問到殖利率曲線將如何影響貸款政策時，部分銀行表示，殖利率曲線的倒掛可能意味著經濟前景存在不確定性，現有的貸款組合質量下降，銀行風險承受能力也下降，同時貸款取得的利潤降低，銀行的貸款業務面臨無利可圖的局面。

自從 20 年前各國央行連續吹大了經濟泡沫以來，家庭財富大多受到資產價格通膨的推動。彭博社 11 月 14 日周三公開的電視採訪中，曾在聯準會任職十八年半的前主席葛林斯潘就警告，勞動力市場緊張可能會推高通膨。但很明顯，這是一種不切實際的追求，通過把明天的繁榮拉進今天，這些資產價格泡沫並不具有可持續性，並且最終會遭受暴力糾正，泡沫一戳就破。

因此，金融部落格 ZeroHedge 直言，昨天的資本收益將成明天的資本損失，從快速增長的資本收益中積累金融財富時代已經結束。

上述媒體還分析稱，到目前為止，各國央行也只是以越來越大的力道，採取更多同樣的放水措施，來應對這些調整，為維持目前的泡沫，全球各國央行不僅必須將總體資產負債表規模擴大五倍以上，且近期還不得不採取極端措施注入自 2016 年和 2017 年以來最大規模的流動性。

值得注意的是，過去七年資產價格升值的主要動力—央行量化寬鬆政策，現在已經不復存在。不僅如此，自 2008 年全球金融危機以來，中央銀行的整體流動性注入率 (下圖中黑色的實線) 也首次為零。

歷史經驗已經表明，資產泡沫所達到的高度與其爆發時所造成的損害成正比。在這種這種邏輯指引下，如果一切泡沫都破滅，將對世界造成毀滅性打擊。

曾精準預測前兩次美股暴跌的傳奇投資者和前經濟學教授 John Hussman 預測，未來 12 年，市場回報率將達到 0% 或更差。

那麼問題來了：在即將到來的時代，什麼會推動財富積累？

投資者很快就會意識到，如果沒有可靠的收益，收入就變得至關重要。但隨著經濟增長放緩和生活成本上升，那些擁有被動收入來源的人將會提前進入漫長的退休期，有些人甚至只能在經濟上勉強度日。

在艱難的情況下，央行可能會向市場注入大量流動性，但扭轉通縮壓力所需金額非常巨大，甚至可能是自 2009 年以來量化寬鬆政策的好幾倍。

如此一來，極端或者高度通膨將成為市場關注的焦點，任何東西的價格都能高到使人抓狂，尤其是那些收入來源與通貨膨脹率相對應的資產，如租金、股息等。

『新聞來源／華爾街見聞』