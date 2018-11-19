小米今日將公布三季報 騰訊遭大摩下調目標價

小米本周一將披露 2018 年第第三季財報

小米 / 周五收盤 - 0.92%/ 報收 12.94 / 距年內低點 13.51%

小米集團將於本周一 (19 日) 披露公司及其附屬公司截至 2018 年 9 月 30 日止三個月及九個月之未經審核第第三季業績。

08 月 23 日小米公布上市後首份財報。財報顯示，小米第第二季經調整利潤為 21.17 億元，年增率增 25.1%；第第二季營收 452 億元人民幣，年增率增 68.3%。

公司上周五微跌 0.92%，報收 12.94 港元。技術上，公司股價已經重回均線系統上方，目前受到 20 日均線支撐。

11 月 16 日（上周五），小米集團區間賣空股數 / 成交量比例陡然升至 20.83%。

表：小米集團近期賣空數據

來源：wind

市場復盤

道瓊斯 / 周五收盤 0.49%/ 報收 25413 / 距前低 + 5.35%

標普 500 / 周五收盤 0.22%/ 報收 2736 / 距前低 + 4.69%

那斯達克 / 周五收盤 - 0.15%/ 報收 7248 / 距前低 + 5.07%

中概股 ETF / 周五收盤 - 1.38%/ 報收 34.25 / 距前低 + 8.45%

• 股價暴跌近 19%！英偉達一天就虧掉一個「AMD」

英偉達 / 周五收盤 - 18.76%/ 報收 164.43 / 距年內高點 - 43.8%

華爾街見聞消息，上周四美股盤後公布的財報顯示，英偉達在最近一季凈銷售額和盈利指引均不及市場預期。

受此消息影響，周五英偉達換手暴增，交易頻繁，超過 4800 萬股英偉達股票易手，是該股 52 周日均成交量（1290 萬股）的三倍多，收盤跌 18.76%，報 164.43 美元，股價跌回一年前。

• 股價一夜腰斬後 紅黃藍上周五盤中漲逾 7％ 收漲 1.5%

紅黃藍 / 周五收盤 + 1.53%/ 報收 7.95 / 距年內高點 - 66.58%

上周五，紅黃藍開盤漲 2%，隨後漲幅擴大至逾 7%，最高觸及 8.39 美元；開盤 20 分鐘後股價漲幅收窄，最終收漲 1.53%，報收 7.95 美元，較年初的 17 美元至今下跌 53%。盤後，紅黃藍重新轉跌。

交易機會

• 大摩：下調騰訊目標價至 370 港元 評級「增持」

騰訊 / 周五收盤 + 0.83%/ 報收 290.4 / 距年內低點 15.5%

格隆匯消息，摩根士丹利發表研究報告，維持騰訊「增持」評級，目標價則由 420 港元下調至 370 港元，以反映每股盈測下調的因素。該行指出，在宏觀風險影響下，給予審慎的預測較為穩妥。

目前公司股價再次觸及下行通道的上軌，需觀察近日向上突破還是受壓調整。

• 傳碧桂園擬發 10 億美元可轉債 或用於到期債券再融資

碧桂園 / 周五收盤 - 0.76%/ 報收 9.13 / 距年內低點 18.4%

11 月 17 日，東方財富消息，碧桂園計劃發可換股債集資 10 億美元 (約 78 億港元)，所得資金用於為明年 1 月到期的另一筆可換股債再融資。

• 拼多多聯手美的 協助江蘇警方搗毀黑工廠

拼多多 / 周五收盤 + 2.21%/ 報收 20.83 / 距年內低點 + 26%

中新網消息，近日，拼多多聯手美的，協助江蘇寶應警方破獲一起制售假冒美的牌電磁爐案件。目前，位於廣東中山的涉案工廠已被關停，相關嫌疑人已被抓捕，關聯店鋪已全部予以關店處罰。

技術面上看，公司在觸及底部支撐線後，已連漲 3 日，短期股價較為強勢。

• 老牌券商申萬宏源啟動赴港上市

中國經營報消息，日前申萬宏源 (000166.SZ) 發布公告稱，公司董事會已經通過了發行 H 股股票並在港交所主板掛牌上市的議案。

根據公告，其擬發行的 H 股股數不超過發行後公司總股本的 20%(超額配售權執行前)。

募資資金在扣除發行費用後，將全部用於公司及子公司增加資本金、補充營運資金，推動境內外相關業務發展。