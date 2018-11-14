歐盟樂見 特朗普中期受挫

對歐美國家來說，中國的發展模式始終是一種異形，存在着很多不確定性，可能會有潛在的威脅，所以不可信賴。因此，中國不應有幻想，可以用「聯歐抗美」的策略來應對美國的全方位制約。不過，美歐之間並非沒有矛盾，而這矛盾在特朗普上台後正變得日益嚴重。

特朗普上台後，很多美國的政策都出現急轉彎，完全不考慮盟友的感受。特朗普做甚麼都要美國優先，那就必然會不顧盟友是否因而受到傷害。

譬如，在事先沒有與盟友取得共識的情況下，就公告天下，美國以後不會為保護歐洲而承擔現時那麼多的軍費。美國又公然批評歐洲買那麼多的俄羅斯天然氣，等同造就自己的敵人，養虎遺患。

此外，美國又對巴黎氣候協議背信棄義，令歐洲感到十分沮喪。美國作為世上最富強的國家，竟然不肯為全球的環境保護作出承擔，做了一個非常壞的榜樣；亦令歐洲感到被出賣，以後孤掌難鳴。

在防止核擴散的問題上，美國亦獨斷獨行，先前不與歐盟打個招呼。美國便單方 面撤出中程導彈協議，又說要為太空戰爭作好準備。歐洲擔心這會引發另一場軍備競賽，從而令俄羅斯對歐洲造成更多威脅。

另一方面，美國對北韓與伊朗在防止核擴散問題上，亦態度不一。北韓明明沒有銷毀核武器的誠意，但特朗普卻處處為金正恩辯護，又樂於與他碰面，展開進一步的商談。但特朗普對伊朗卻蠻不講理，在伊朗並沒有違反核協議的情況下，特朗普就以一句「這個協議還不夠好」，推翻了美國有份簽署的國際協議，重新開始對伊朗的制裁。

最離譜的是美國不但自己制裁伊朗，還強迫歐洲國家也一起制裁伊朗。誰要是不順從美國的要求，誰就會一樣受到美國制裁。特朗普這種橫行霸道的作風，叫歐洲人感到心寒。

二次大戰後，法德兩國痛定思痛，希望為歐洲建立一個命運共同體，以資源共享代替互相掠奪，避免歐洲再次成為戰爭的發源地。但美國卻似乎不想歐盟運作得太好，擔心歐元會威脅美元的國際地位。在特朗普之前，美國只會背地裏做些小動作；但特朗普卻明目張膽地挑撥離間，企圖拆散歐洲。特朗普曾公然問法國總統馬克龍何時脫歐？令歐洲人質疑，英國脫歐亦可能是受美國鼓勵的。

歐盟之所以可以成立，是因為歐洲人都信奉個人自由主義，所以才可以在這個信仰的基礎上建立一套國與國之間的新秩序。這套個人自由主義的理念正是美國一直都在向全球推銷的。歐洲人弄不明白，為甚麼美國這麼容易就變臉，一察覺自己的「大佬」地位受威脅，就可以立即拋棄自己的信仰，改行強權政治。

因此，今次特朗普在中期選舉中受挫，相信歐洲人大多會拍手稱快。他們覺得美國人真是病了，竟會選一個強橫霸道，出爾反爾，毫無廉恥的人出來做總統。這不但是美國之恥，亦是自由世界之恥。歐洲人大都不希望看到特朗普連任，他們視特朗普為自由世界的另類威脅。