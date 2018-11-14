港股5G概念股走強 物聯網發展將大爆發 中興累漲32%

港股 5G 概念股自 11 月以來齊漲，中興通訊 (0763-HK) 已累漲 32.78%，長飛光纖光纜 (6869-HK)、京信通信 (2342-HK) 分別累漲 9.95% 和 4.55%。分析人士指出，5G 商業時代的到來，將加速推進物聯網平台的發展。

5G 是一種更高速、低延遲和更安全的創新連接結構。近年來，中國的華為和中興通訊、美國的 AT&T (美國電話電報公司) 和威訊通訊 (Verizon)、歐洲的愛立信 (Ericsson) 等多家通信領域巨擘，都在積極地佈局 5G 技術領域。

2016 年 4 月起，AT&T 就已聯合愛立信及英特爾 (Intel)，在 AT&T 私立實驗室展開 5G 網路解決方案的研究工作；今年 1 月，AT&T 宣佈，將在今年年底前，在美國 12 個城市部署 5G 網路並提供相關設備，2019 年將範圍擴大到 19 個城市，2020 年將保證美國至少有 2 億使用者體驗 5G 網路。如果一切進展順利，AT&T 將成為全球首家大規模推廣商用 5G 服務的營運商。

美國移動運營商威訊通訊今年 10 月在 4 個試點城市搶先推出全球首個 5G 寬頻，並在 8 日宣佈對公司進行運營結構重組，全力備戰 5G 商業化。

中國通訊設備商華為和中興通訊也積極研發 5G 技術。今年 2 月，華為和英國電信巨頭沃達豐 (Vodafone) 共同宣佈，2 家公司合作的 3GPP 5G 新無線標準和 Sub6 GHz 頻段完成全球首個 5G 通話測試。

申萬宏源證券發佈最新報告指出，在 5G NSA(非獨立組網) 測試中，中興通訊順利完成了 NSA 3.5GHz 和 4.9GHz 系統的室內和外場測試，成為了業界首家完成低頻全部測試的廠家。

據 GSA 最新報告顯示，截至 2018 年 7 月，全球 42 個國家和地區的監管機構或已經為 5G 服務劃撥了頻譜，或為 5G 服務保留頻段，或者已經宣佈頻譜拍賣計畫。這意味著 5G 商用時代到來的時機已成熟。

中國移動 (0941-HK)CEO 李躍指出，5G 峰值速率可達到 20Gbps，每平方公里可連結數超過 100 萬，連結延時僅 1 毫秒。這樣的速度和接入能力將足以滿足未來汽車、無人機、機器人等智慧終端機的需要，將大大推動物聯網平台的發展。

全球移動通信系統協會 (GSMA) 首席 CEO 洪曜莊指出，2025 年全球物聯網連接總數預計將超過 250 億，高於目前的 60 億。其中，2025 年全球將會有近 140 億個工業物聯網連接，大中華區將是非常重要的物聯網市場，市場規模達到 40 億個。

華為公司董事、榮耀總裁趙明表示，在全球 74 億人口中，有 51 億人通過終端設備實現了連接，預計到 2025 年全球連接的數量將達到 1000 億，全球即將迎來物聯網連接爆發性增長期。

截至今 (14) 日午間收盤，中興通訊跌 3.149%，報港幣 15.38 元；京信通訊報港幣 1.15 元，與前一交易日持平；長飛光纖光纜報港幣 21.25 元，漲 1.19%。