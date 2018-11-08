新一代歐洲「鐵娘子」來了？梅克爾接班人浮出水面

隨著德國總理梅克爾宣布在 2021 年任期結束後將離任德國總理職位，並宣布不再角逐基民黨 (CDU) 黨魁，意味著梅克爾的時代即將落幕，接班人話題也順勢延燒。

而在德國媒體討論梅克爾接班人的清單裡，又以現任基民黨秘書長克朗普凱倫鮑爾 (Annegret Kramp-Karrenbauer) 在黨內具高聲望，被認為是最有希望接棒梅克爾，出任基民黨黨主席的候選人。

克朗普凱倫鮑爾昨 (7 日) 在柏林記者會上表示，自己將在梅克爾的政治基礎上再接再厲，她強調，目前首要任務是維持繁榮和美好的生活，除保障民眾安全外，也要增進社會包容性，避免發出任何政策更改的大膽訊號。

克朗普凱倫鮑爾認為，新的領導人總是站在前人的肩膀上，承先啟後，明確表現出她對政策延續的重視。

此外克朗普凱倫鮑爾也表示，不會挑戰其他候選人，像是現任德國衛生部長的斯帕恩 (Jens Spahn) 以及曾任聯邦議院聯盟黨主席的麥茲 (Friedrich Merz)，並承諾當選的話會把對手納入自己的團隊中。她說：「我並非是在競選，而是在為大家提供一個選項」。

德國總理梅克爾因執政聯盟地方選舉失利，在 10 月 29 日宣布不再尋求連任，消息一出立刻引發國際嘩然。

《經濟學人》雜誌認為，歐盟正急需強而有力的領導人，梅克爾宣布離開的時機真的是相當糟糕。

《衛報》也表示，梅克爾的離開將使歐洲政治穩定及共識，陷入二戰以來最危險的時刻，歐洲政治恐怕將陷入真空。