又失一城！梅克爾的「黃金配角」在黑森州遭遇慘敗 創130年來最差紀錄

梅克爾政府越來越不穩定了，歐洲核心德國越來越危險了。

今年三月艱難完成第四次組閣的德國總理梅克爾，在 10 月德國兩個關鍵州——巴伐利亞州和黑森州的選舉中，接連遭遇歷史性慘敗。梅克爾的「黃金配角」——社民黨（SPD）在兩次選舉中的得票率呈現自由落體狀態。

梅克爾「黃金配角」——社民黨選舉落體 可能退出聯合政府

繼梅克爾所在的基民盟（CDU）姊妹黨——基社盟日前在巴伐利亞州選舉中遭遇 1950 年以來最大慘敗後，本屆聯邦政府中聯合執政的基民盟和社民黨在當地雙雙遭遇重挫。其中基民盟更是創下自 1966 年以來的最低得票率。

德國黑森州 10 月 28 日選舉結果顯示，基民盟（CDU）雖然保住該州第一大黨地位，但得票率從 5 年前的 38.3% 得票率降到 27.2%，下降 11.1%。黑森州是德國經濟最發達的聯邦州之一，歐元區金融中心法蘭克福即位於該州。

儘管基民盟仍然和綠黨維持着盟友關係，兩黨可能將繼續在該州組織聯合政府，但選票分散意味著需要更多政黨加入進來，例如自民黨，組成不穩定的「牙買加聯盟」。

而且，基民盟在該州拋棄社民黨，繼續和綠黨聯合執政，也將加劇基民盟和社民黨的緊張關係，加劇德國中央政府的分裂。近幾個月，基民盟和社民黨在德國全國範圍內撕地很兇。

德國另一大執政黨社民黨延續了 10 月在巴伐利亞州選舉的頹勢，得票率僅為 19.8%，下降 10.9%，這是 1887 年（近 130 年）來最差的選舉結果（如果不考慮 1933-1945 年納粹執政）。

社民黨本月在巴伐利亞州選舉中得票率為 9.7%，下降 10.9%，而且在全國民意調查中落後於民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）和綠黨。社民黨很多人將選舉慘敗歸咎於梅克爾，並要求梅克爾下台，雙方矛盾失控將導致社民黨退出聯合政府，導致梅克爾內閣垮台。

圖片來源：Zeroedge

綠黨和德國另類選擇黨（AfD）是黑森州選舉的大贏家，綠黨得票率為 19.6%，增加 8.5%，和社民黨非常接近。25% 的 18-29 歲的年輕選民，和 29% 受過大學教育的選民在這次選舉中支持綠黨。

成立僅五年持強硬反難民立場的德國另類選擇黨獲得了 13.2% 的選票，增加 9.1%，首次進入州議會（2013 年得票率為 4.1%，沒有突破 5% 的門檻），成為該州第四大黨。德國另類選擇黨進入黑森州議會也意味著，該黨不僅進入了聯邦議院，而且在全部 16 個聯邦州的州議會都已經有一席之地。

此外，自民黨（FDP）得票率分別為 7.7%，和左翼黨（Die Linke）得票率為 6.1%。現在有六個黨派進入黑森州議會，可謂「大亂戰」。

梅克爾 12 月還將迎來大考 可能丟掉總理寶座 首次公開談論接班人

連續兩次關鍵州選舉慘敗，對於梅克爾在德國的政治威信無疑是重大打擊，無論是普通民眾還是執政黨成員，都將加深對德國聯合政府穩定性的懷疑和不信任。

而且，對梅克爾本人來說，黑森州選舉關繫到她的總理寶座。彭博社援引政治專家的話評論稱，未來幾周「基民盟內部的爭論將更加激烈」。

基民盟 12 月（六周後）將舉行全國大會進行黨首選舉，這一大會將顯示默克爾能否恢復對政府的權威，但這兩個州的糟糕的選舉結果讓梅克爾連任前景不妙，最糟糕的情況是被「逼宮」退位。

如果梅克爾無法連任黨首，將丟掉總理寶座。不過，彭博社報導稱，基民盟秘書長 Annegret Kramp-Karrenbauer 仍然支持默克爾，她表示默克爾將再次角逐黨首職務。

現年 64 歲的梅克爾，已經執掌基民盟 18 年，流年不利的她已經開始物色政治接班人了。報導還稱，梅克爾上周第一次不假思索地說出可能繼任者的名單，實際上已經放開黨內競爭了。

梅克爾為何淪落到這般田地？

德國總理府部長 Helge Braun 將選舉慘敗歸咎於，過去幾個月裡執政聯盟的高層內訌。他對廣播公司 ARD 表示：「過去幾周的內鬥肯定對黑森州選舉沒有幫助」 ，「執政聯盟現在將齊心協力，表明我們可以解決人們關心的問題」。

首先，德國「借殼歐盟上市」，風險可能要超過收益。基民盟 / 基社盟通過推動歐洲一體化的政策，為德國帶來了和平、安全、繁榮與前進的方向（即歐洲統一），德國經濟再度成為世界一極，德國藉助歐盟獲得了前所未有的政治影響力，基民盟 / 基社盟也因此能夠在戰後近 70 年裡執政近 50 年。

梅克爾執政的十多年裡，歐盟頻頻出現重大危機（債務危機、英國脫歐等等），歐洲一體化出現停滯甚至倒退，現在一體化進程主要體現在吸納更多成員國上，而在最核心的財政一體化方面舉步維艱。

同時，歐盟的負面影響正在顯現，反噬德國本身。恐怖襲擊時常見於報端，金融市場動盪不安，債務、難民危機嚴重撕裂各國社會，造成成員國之間嚴重對立，政治共識逐漸瓦解，極右翼勢力上台執政。

其次，德國主導的歐盟在關鍵的地緣政治安全問題上，步步退讓。在烏克蘭問題上選擇和俄羅斯協調（妥協）；在耶路撒冷、伊核協議問題上，完全被川普政府忽視。中東持續動盪不安，對於歐盟的能源安全、邊境安全影響深遠。

第三，面對日益尖銳的矛盾，德國的政治大環境已經漸漸失去模糊的空間，大黨派的政治綱領依然有市場，但是如果不能執行到底，其它能夠做到的小黨派，就會乘虛而入，目前的選舉結果正體現這一點。

在這次巴伐利亞州選舉中，贏得 20% 選票的綠黨支持的開放的難民政策，實際上源自基民盟和社民黨。

德國另類選擇黨（AfD）從基社盟和該黨黨主席 Horst Seehofer 手中，奪走了反難民的大旗。Horst Seehofer 曾任德國內政部長，因和默克爾在難民問題上立場嚴重衝突，今年 7 月提出辭職。

最後，則是德國的多黨制度不適應政治亂局。多黨制度雖然保護了多元化，但是也給了極端思潮生存的政治土壤，通常不穩定而且難以預測，難以建立穩定的執政聯盟，而且還會孕育怪胎——極左和極右翼組建聯合政府，比如義大利和斯洛伐克，這種情況並不少見。