中國10月出口和進口同比增速雙雙放緩 中美貿易戰影響初顯

路透綜合30余家機構預測中值結果顯示，隨著中美加征關稅帶來的沖擊逐漸顯現，以及國內經濟下行壓力加大導致需求趨弱的影響，中國10月出口和進口同比增速雙雙小幅回落；不過出口“搶訂單”現象仍存，加上人民幣匯率貶值、歐美市場四季度假期需求旺季效應的提振，10月出口仍得以保持兩位數增速。

交通銀行金融研究中心報告指出，美國9月制造業PMI依然保持高位，日本經濟呈溫和覆蘇態勢，除南非以外的其他金磚國家9月制造業PMI都在榮枯線以上，新興市場經濟增長具有韌性，不過歐洲經濟覆蘇步伐放緩，中國對歐洲的出口或將受影響。隨著美元指數再創今年以來新高，10月人民幣匯率繼續被動貶值，一定程度上提升了出口產品的價格競爭力，可能會繼續激發國內企業的“搶出口”行為。

“近期主要國家經濟增長穩定，有利於中國10月出口保持平穩。”報告稱，盡管貿易摩擦對10月進出口不會造成過於明顯的影響，但更大影響很可能就在今年底和明年初集中顯現。

中國宏觀經濟先行指標--10月官方制造業采購經理指數（PMI）降至50.2，創逾兩年新低，表明景氣冬季已逼近。尤其新出口訂單指數進一步回落至46.9，已經連續五個月處在榮枯線下方的萎縮區域。

華創證券宏觀團隊通過在浙江對出口企業的調研反饋認為，前期由於關稅措施未落地，加征關稅稅率是10%還是25%尚未確定，美國進貨商處於觀望狀態，8月下旬開始出口訂單下降，這期間訂單將在10月交付，預計10月出口數據可能將有所體現。

申萬宏源則亦進一步指出，考慮到美國對自華進口2,000億美元商品清單加征10%的關稅自9月末開始實施，其沖擊將在10月起的出口數據中開始顯現。

進口方面，由於國內生產性需求走弱，預計10月進口增速小幅回落。申萬宏觀並指出，基數走高的也會產生影響，10月中旬以來油價的大幅下跌將在11月進口數據中有所體現。

不過，交銀金融中心則更為樂觀一些，他們指出，受貿易摩擦影響，部分谷物的進口量出現同比大幅減少現象，但整體貨物進口依然保持穩定增長。中國出台的一系列擴大開放政策，有望於今年四季度落地實施，同時降關稅對進口的實質促進作用也有望在11月份體現出來。

首屆中國國際進口博覽會本周在上海開幕，中國國家主席習近平發表主旨演講稱，中國開放大門不會關閉只會越開越大，推動更高水平開放的腳步不會停步。擴大進口不是權益之計，是面向未來的長遠考量，預計未來15年，中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。